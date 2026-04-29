Los dardos de Carlos III a Trump: le recuerda el apoyo de la OTAN tras el 11-S y reclama "esa misma determinación" en Ucrania

La otra cara Trump ha aireado algunas opiniones del monarca británico sobre la guerra en Irán, asegurando que "está aún más de acuerdo conmigo, jamás permitiremos que ese adversario tenga un arma nuclear".

La visita de los reyes británicos a Donald Trump generó inquietud en la Casa Real debido a la tendencia del expresidente de dejar en mal lugar a sus invitados. Durante el encuentro, a pesar de la aparente sintonía, el rey Carlos III aprovechó para lanzar sutiles críticas a Trump, especialmente en temas como el apoyo a la OTAN y la defensa de Ucrania. En su discurso ante el Congreso estadounidense, Carlos III destacó la importancia de la alianza entre ambos países, lo que le valió el aplauso de los demócratas. Trump, por su parte, elogió el discurso del monarca y compartió detalles personales, generando incomodidad entre los asesores reales.

La Casa Real británica ha afrontado con temor la visita de los reyes a un Donald Trump habituado a dejar en mal lugar a sus invitados. Aunque los mandatarios han mostrado sintonía, Downing Street ha aprovechado el viaje a Washington para dejar varios mensajes al gobierno estadounidense. Con todo el tacto y tirando de ese humor inglés, Carlos III ha lanzado algunos dardos a Trump en sus discursos.

El rey británico reconoció el martes ante el Congreso estadounidense que "no siempre estamos de acuerdo". Aunque recalcó que "esa alianza, señor presidente, creo que es hoy más importante que nunca", también respondió a asuntos tan tensos como las proclamas de Trump sobre la falta de apoyo en la OTAN en la guerra contra Irán.

"Inmediatamente después del 11 de septiembre, cuando la OTAN invocó el Artículo 5 por primera vez, respondimos juntos al llamado", recordó, a la vez que señaló su abandono en la defensa de Ucrania. "Hoy, señor presidente, se necesita esa misma determinación inquebrantable para la defensa de Ucrania", reclamó.

El monarca consiguió el aplauso de los demócratas en el Congreso, algo que, como ha reconocido el propio Trump, él nunca ha logrado. Frente a la jet set estadounidense, con tecnomagnates de empresas como Nvidia, Apple o Amazon, el presidente Trump le ha colmado de elogios. Ha asegurado que "dio un discurso magnífico" ante el Congreso, lo que le dio "mucha envidia".

En el primer día de visita oficial, Trump también contó algunas intimidades, como que "mi madre estaba enamorada de Carlos". Incluso opiniones que el rey le había dado en privado. "Ahora mismo estamos trabajando en Oriente Medio, Charles está aún más de acuerdo conmigo, jamás permitiremos que ese adversario tenga un arma nuclear", ha aseverado, incomodando a los asesores reales.

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