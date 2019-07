El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha separado a más de 900 niños de sus padres en la frontera con México desde junio de 2018, según ha revelado la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU). La organización ha presentado un demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que han recordado que, hace un año, un juez federal de California ordenó poner fin a la política de "Tolerancia Cero", que permitía la separación de los niños detenidos junto a sus padres indocumentados tras cruzar la frontera. Sin embargo, desde entonces, las autoridades "han separado ahora más de 900 niños, incluidos bebés".

"El Gobierno está separando sistemáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos", ha afirmado la ACLU. De acuerdo a la demanda, esta práctica se ha dado basada "en el historial criminal" y sobre la decisión "unilateral" y "no corroborada" de que el padre "no es apto o es un peligro" o por "errores sobre la identidad del adulto como padre del niño".

Por esto, han pedido a la Corte de California que brinde "una orientación sobre los criterios permitidos para la separación de las familias en función del historial criminal o de la idoneidad de los padres". También que reafirme que "los niños no deben ser separados de sus padres en ausencia de una decisión de que no están genuinamente capacitados o presenten un peligro real sobre la base de hechos objetivos". Además, ante "el daño continuo y potencialmente permanente para esos niños" la ACLU ha solicitado que se deje claro que no puede haber separaciones "sobre la base del historial criminal", independientemente de su gravedad.

"Este tema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pueden haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito", ha señalado el texto presentado.