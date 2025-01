Los migrantes, de nuevo en la diana de Trump: de encerrar a niños en jaulas a eliminar la ciudadanía por nacimiento

Margaly llora desesperada en la frontera. Su esperanza de entrar legalmente en Estados Unidos acaba de verse frustrada por Donald Trump. "Cuando ya pensaba que todo estaba logrado se viene abajo todo, dios mío", lamenta entre sollozos. Decenas de miles de migrantes que seguían su trámite de asilo a través de una aplicación para el móvil han visto cómo, en cuestión de segundos, la herramienta dejaba de funcionar. "Quedamos en el limbo, no sabemos qué hacer", lamenta otra mujer.

30.000 personas migrantes tenían cita para las próximas tres semanas. La mayoría huyen de la violencia y la pobreza en un complicado periplo hasta la frontera, y ahora su futuro es aun más incierto. "No me cabe un nudo, no sé si llorar, reírme...", afirma un hombre.

Esta acción llegaba el mismo día de la toma de posesión de Trump, que este lunes declaraba la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos. En su primer día en el cargo, el nuevo presidente ya ha firmado decenas de órdenes ejecutivas en su cruzada antinmigración.

Con una simple firma, el mandatario republicano ha eliminado la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes en situación irregular y a los de personas con visas temporales como estudiantes, trabajadores o turistas, pese a ser un derecho constitucional. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado ya la primera demanda contra la medida.

Trump, cuya política llegó a meter a niños migrantes en jaulas y separarlos de sus padres en su primer mandato, ya ha sacado su puño de hierro en esta segunda era, que solo acaba de empezar.