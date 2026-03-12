Ahora

oleada bélica en Oriente Medio

Nueva entrega del senador republicano Graham sobre Irán: afirma que EEUU está "matando a la gente correcta" y que Trump es su "presidente favorito"

¿Qué ha dicho? "Me siento bien con el Partido Republicano. Me siento bien con respecto al rumbo que está tomando nuestra nación", dijo el mismo día en que un informe militar adelantado por 'The New York Times' apuntara a la responsabilidad de EEUU en el bombardeo contra una escuela infantil en el sur de Irán en el que murieron al menos 175 personas, la mayoría niñas.

Nueva entrega del senador republicano Lindsey Graham. El conservador estadounidense, considerado uno de los aliados clave del presidente Donald Trump, dijo este miércoles durante una convención que Estados Unidos (EEUU) está "matando a la gente correcta".

"Me siento bien con el Partido Republicano. Me siento bien con respecto al rumbo que está tomando nuestra nación. Estamos matando a las personas correctas y recortando impuestos. Trump es mi presidente favorito. Nos hemos quedados sin bombas, Ni siquiera nos quedamos sin bombas en la Segunda Guerra Mundial", aseguró.

Así se pronunció sobre la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra Irán que ha desencadenado una oleada bélica en Oriente Medio y provocado un impacto económico que está haciendo tambalear las economías de EEUU, Asia y Europa por el aumento de los precios que ya se nota, sobre todo, en la gasolina debido al bloque del estrecho de Ormuz.

Graham dijo estas palabras, además, el mismo día en que un informe militar adelantado por 'The New York Times' apuntara a la responsabilidad de Estados Unidos en el bombardeo contra una escuela infantil en el sur de Irán en el que murieron al menos 175 personas, la mayoría de ellas niñas.

No es la primera salida de tono del republicano de Carolina del Sur, quien pocas horas antes de estas palabras ya dijo que "cuando este régimen caiga", en alusión a lo que queda del régimen de los ayatolás en Irán, "tendremos un nuevo Medio Oriente y ganaremos un montón de dinero".

Este martes, además, cargó contra España por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez al uso de las bases militares de Morón y Rota y pidió que se trasladen las "bases aéreas y aviones" de Estados Unidos fuera de España al considerar que había perdido "el rumbo". Graham ha señalado que todos los aviones de su país y de sus aliados "deben salir de España" porque a su criterio se han opuesto a tomar parte de la batalla para "hacer caer el régimen" de Irán.

