Guerra en Oriente Medio

La Casa Blanca niega que exista una amenaza de ataque con drones iraníes sobre Estados Unidos

Los detalles Karoline Leavitt ha desmentido en un mensaje en redes sociales la información del medio 'ABC News', en la que afirmaban que Irán sopesaba lanzar una ofensiva contra el estado de California.

Karoline LeawittKaroline LeawittReuters
Washington ha negado que haya una amenaza de ataque con drones iraníes en territorio de Estados Unidos. Así lo ha expuesto Karoline Leawitt, portavoz de la Casa Blanca, que ha compartido un mensaje en redes sociales desmintiendo la información publicada por 'ABC News' en la que el medio afirmaba que el FBI había advertido a la Policía de California de un posible ataque de Irán con vehículos no tripulados.

"Para ser claros, no existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria y nunca existió", ha expresado Leavitt en la red social X.

En ese sentido, la portavoz ha aclarado que tal noticia de 'ABC News' se basa en un correo electrónico enviado a las autoridades locales de California sobre "una pista sin verificar", un hecho "crucial" que dice Leavitt la cadena "omitió en su artículo".

"ABC News debe retractarse de manera inmediata de esta publicación", ha escrito la portavoz de la Casa Blanca.

Por su parte, y preguntado por esa presunta amenaza contra California, contra el estado del país con mayor población iraní, Trump respondió el miércoles que existía una investigación al respecto.

Gavin Newsom, gobernador de California, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre la situación, pero más tarde indicó que no existía una "amenaza inminente".

El FBI, después del comienzo del bombardeo de EEUU y de Israel sobre Irán, elevó a nivel de alerta terrorista la advertencia en todo el territorio de Estados Unidos, para prevenir de posibles atentados por la ofensiva en Oriente Medio.

