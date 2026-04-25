Netanyahu mueve ficha y ordena atacar "con contundencia" a Hizbulá en el Líbano

Los detalles El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al Ejército atacar con contundencia a Hizbulá en Líbano tras el lanzamiento de proyectiles y un dron desde ese país hacia Israel, lo que Israel considera una violación del alto el fuego por parte del grupo chií. El Ejército israelí continúa atacando infraestructuras de Hizbulá en el sur de Líbano, incluyendo un depósito de armas, y advierte a los libaneses desplazados que no regresen a sus hogares debido a la presencia militar en la zona. En los recientes ataques, al menos cuatro personas murieron y más de 15 presuntos miembros de Hizbulá fueron abatidos. Desde el 2 de marzo, los ataques han dejado 2.491 muertos y 7.719 heridos en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado este sábado al Ejército atacar "con contundencia" al grupo chií Hizbulá en Líbano. "El primer ministro ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá", ha dicho su oficina en un breve mensaje.

El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.

En otro comunicado, el Ejército israelí informó de que sigue atacando infraestructuras de Hizbulá en el sur de Líbano, incluyendo un depósito de armas. "Las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político", dice la nota, publicada antes del anuncio de Netanyahu.

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur de Líbano, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos el viernes de madrugada.

El Ejército israelí advirtió además este sábado a los libaneses desplazados del sur del país que no vuelvan a sus hogares en unas aproximadamente 60 localidades porque sus tropas continúan posicionadas allí, e informó de que durante el fin de semana (que en Israel cae en el viernes y sábado) sus tropas mataron a más de 15 presuntos miembros de Hizbulá en el sur de Líbano, donde mantienen una franja ocupada.

Según las autoridades sanitarias del Líbano, al menos 2.491 personas han muerto y otras 7.719 han resultado heridas en ese país por ataques de Israel desde que Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra Israel a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques de EEUU e Israel contra Irán emprendidos a finales de febrero.

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