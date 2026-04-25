Grupos armados lanzan múltiples ataques en las principales ciudades de Malí tras una alianza entre los tuaregs y grupos islamistas

Los detalles El ataque coordinado entre los rebeldes ha puesto en jaque a la junta militar que gobierna Malí desde 2021, momento en el que expulsó a las tropas francesas y se alió con Rusia.

Grupos armados han lanzado ataques coordinados en Mali, afectando ciudades como Bamako y dejando al menos cuatro muertos. Jesús Pérez Triana, experto en seguridad, indica que los ataques son obra de una alianza entre separatistas tuareg y grupos islamistas. Los rebeldes han capturado soldados y cuarteles, y lanzado un ataque suicida contra el ministro de Defensa. Desde 2021, Mali está bajo una junta militar aliada con Rusia, que ha utilizado mercenarios y helicópteros en la contraofensiva. La filial de Al Qaeda en el Sahel ha reivindicado los ataques, incluyendo la toma de Kidal, y colabora con el Frente de Liberación del Azawad, que busca la independencia de la región.

Grupos armados han lanzado múltiples ataques en las principales ciudades de Mali, incluida Bamako, que dejan al menos cuatro muertos. El experto en seguridad y defensa Jesús Pérez Triana ha explicado que se trata de "un ataque coordinado entre las fuerzas separatistas tuareg, del Frente de Liberación de Azawad, y las fuerzas islamistas del frente de apoyo del islam y los musulmanes".

En camionetas artilladas y en motocicletas, los rebeldes han extendido sus ataques a las principales ciudades del país, sin que las distancias de cientos de kilómetros lo hayan impedido. "No sabemos el alcance que ha tenido. La respuesta gubernamental es de mensajes victoriosos y mensajes de calma a la población, pero no están mostrando ningún material grafico", ha subrayado Pérez Triana al respecto.

Así, la alianza entre los tuaregs y grupos islamistas ha puesto en jaque a la junta militar que gobierna Malí, capturando a varios de sus soldados, cuarteles e incluso las residencias de sus generales. "Hubo un ataque aparentemente de un vehículo con conductor suicida contra la vivienda del ministro de Defensa", ha indicado el experto en seguridad y defensa.

Desde 2021, Malí está gobernado por una junta militar que expulsó a las tropas francesas y se alió con Rusia. Jesús Pérez Triana ha señalado al respecto que "se ha apoyado fundamentalmente primero en mercenarios rusos y luego ya en personal que está bajo control del Ministerio de Defensa ruso". Precisamente, sus helicópteros han apoyado este sábado la contraofensiva, aunque todavía no está claro si la situación está ya bajo control, como afirma el Gobierno.

La filial de Al Qaeda reivindica los ataques

Por su parte, la filial de Al Qaeda en el Sahel ha reivindicado los ataques perpetrados este sábado en Malí, incluidas ofensivas contra posiciones y sedes militares y administrativas en Bamako y su periferia, y ha anunciado que ha tomado el control de la ciudad estratégica septentrional de Kidal.

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) ha afirmado, además, en un comunicado que atacó las sedes del presidente, Assimi Goita, y del ministro de Defensa, Sadio Camara, y el aeropuerto internacional de Bamako. Asimismo, ha anunciado la toma de control de la ciudad de Mopti (centro), así como de la mayor parte de las posiciones militares en las poblaciones de Sévaré (centro) y Gao (norte).

Así, ha precisado que las operaciones en el norte del país se realizaron con la participación de sus "socios" del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que agrupa a varias facciones nacionalistas que exigen la independencia de esa región al norte de Malí y que reivindicaron también la toma de Kidal.

De esta forma, JNIM ha destacado que esta "victoria" es fruto de un trabajo coordinado con el FLA contra el Ejército maliense y sus aliados rusos del Cuerpo Africano, y ha expresado su voluntad de apartar a Rusia del conflicto y coordinar para construir una "relación futura equilibrada y efectiva".

Después de la retirada en los últimos años de las fuerzas antiterroristas francesas e internacionales de Malí, a petición de la junta golpista maliense, Rusia se involucró en la lucha contra el yihadismo en el país, primero a través del grupo privado de seguridad Wagner y, posteriormente, del Cuerpo Africano (Africa Corps), un grupo paramilitar estrechamente dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.

Los independentistas del FLA ya anunciaron este sábado haber lanzado una operación para expulsar al Ejército gubernamental de sus territorios y que han tomado la ciudad de Kidal, pero sin mencionar que la ofensiva este coordinada con Al Qaeda.

El portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, fue el primero en anunciar el ataque en el norte del país a través de su página en Facebook con un breve mensaje en el que dijo que "la batalla de la liberación ha comenzado" para apoderarse del la zona del Azawad, que abarca aproximadamente el 60% del territorio del país, y pocas horas después informó de la toma de Kidal.

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