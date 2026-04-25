Familias denuncian la desaparición de 200 niños en Gaza: "Salió a jugar con su hermano y ya no lo volví a ver"

Los detalles Muchos de los pequeños, con graves problemas psicológicos derivados del genocidio, se acercan confundidos a la línea amarilla, la zona de control israelí, y desaparecen.

En el último mes, al menos 25 niños de entre tres y 10 años han desaparecido en Gaza, sumándose a los 75 del mes anterior. Las familias han denunciado la desaparición de 200 menores a través de redes sociales. Muchos niños, afectados psicológicamente por el conflicto, se acercan a la zona de control israelí y desaparecen. Los niños representan el 40% de las muertes en Gaza. Casos como el de Mohammed Ghaban, de cuatro años, y Ayman, de 15, reflejan la desesperación de las familias. Además, más de 2.700 niños permanecen bajo los escombros, aumentando la incertidumbre de sus padres.

En el último mes, han desaparecido al menos 25 niños en Gaza de entre tres y 10 años, mientras que el mes pasado fueron 75. Sus familias ya han denunciado en grupos de Telegram y páginas de Facebook la desaparición de 200 niños.

Muchos de ellos, con graves problemas psicológicos derivados del genocidio, se acercan confundidos a la línea amarilla, la zona de control israelí, y desaparecen. El dato es escalofriante: los niños representan el 40% de todas las muertes en Gaza.

La madre de Mohammed Ghaban, de cuatro años, lleva tres semanas sin saber nada de él. "Salió a jugar con su hermano y desapareció", cuenta. Por su parte, el padre de Ayman, de 15 años y con problemas en el habla, lleva "dos años y medio buscándolo".

Otro hombre lleva tres años viviendo junto a las ruinas de su casa. Debajo de ellas están cuatro de sus hijos. "Es imposible sacar esto, se necesita maquinaria pesada", lamenta.

Según el Centro Palestino para los Desaparecidos, hay más de 2.700 niños bajo los escombros. A la agonía de sus padres se suma el no saber si están con vida, perdidos en medio de la destrucción o incluso detenidos.

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