Machado asegura que la transición democrática en Venezuela es "irreversible" y que ya "están claros" los plazos electorales

El contexto Durante su comparecencia, la opositora también ha agradecido al Gobierno de EEUU la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Defiende que la acción militar abrió la puerta a la "libertad".

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha declarado que la transición política en Venezuela es "irreversible" y que los plazos para las elecciones presidenciales están claros. Estas afirmaciones se dieron en su primera rueda de prensa tras regresar al país después de diez meses en el extranjero. Machado destacó el pronunciamiento de un funcionario estadounidense sobre la necesidad de declarar vacante la Presidencia en 2027, lo que permitiría convocar elecciones. También agradeció a Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, considerándola un paso hacia la libertad. En su intervención, reafirmó su compromiso con Venezuela y explicó que su regreso fue organizado de manera autónoma por su equipo.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha asegurado este jueves que la transición política en Venezuela es "irreversible" y que ya están claros los plazos para convocar elecciones presidenciales. Así lo ha afirmado en su primera rueda de prensa tras regresar al país el pasado domingo, después de permanecer diez meses en el extranjero.

Machado ha valorado el pronunciamiento realizado el lunes por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien señaló que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia en 2027, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar elecciones.

"Han quedado más claros los plazos. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país", ha afirmado la dirigente opositora, que considera que los acontecimientos de los últimos días demuestran que la hoja de ruta impulsada por Washington está avanzando. En este sentido, Machado ha asegurado que los tres días transcurridos desde su regreso evidencian que el plan de tres fases propuesto por los estadounidenses para el país sigue adelante.

Machado agradece a EEUU la captura de Maduro

Durante su comparecencia, la opositora también ha agradecido al Gobierno de EEUU la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Según ha defendido, la acción militar abrió la puerta a la "libertad" y permitió que Venezuela avance hacia una transición democrática.

Sus declaraciones se producen en un momento clave para el futuro político del país, con la oposición reclamando elecciones presidenciales y Delcy Rodríguez prometiendo que se celebrarán todos los comicios previstos en la Constitución, aunque sin concretar una fecha.

La presidenta encargada defendió este jueves que el horizonte político venezolano no debe medirse únicamente en función de una fecha en el calendario, sino a partir de una serie de objetivos previos, entre ellos garantizar unas condiciones de participación justas para todas las fuerzas políticas.

A su vez, Machado ha aprovechado su primera rueda de prensa desde su regreso para reafirmar su compromiso con el país. "Estoy aquí para darlo todo", ha asegurado, en una comparecencia en la que también ha explicado cómo organizó su vuelta a Venezuela tras 10 meses en el extranjero. Ha afirmado que el regreso fue "estrictamente autónomo" y que estuvo organizado por su propio equipo, al que ha definido como "altamente competente" y "altamente calificado".

"Muchas personas ayudaron dentro y fuera del país", ha explicado la líder opositora, que no ha ofrecido más detalles sobre cómo consiguió entrar finalmente en Venezuela, después de las denuncias sobre supuestos obstáculos por parte del Gobierno.

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