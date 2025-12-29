Netanyahu, ante su año más duro: rendirá cuentas ante la Justicia en pleno plan de paz en Gaza y a las puertas de las elecciones

Los detalles De forma preventiva, Netanyahu ha pedido el indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog, buscando inmunidad antes de que los tribunales decidan sobre su inhabilitación o, incluso, su entrada en prisión por los delitos de soborno y fraude por los que se encuentra imputado.

El año 2026 se presenta crucial para Benjamin Netanyahu, quien, tras un 2025 marcado por la masacre en Gaza y la violación del alto el fuego, enfrenta un juicio por soborno y fraude. Con las elecciones a la vista y su popularidad en declive, ha solicitado un indulto al presidente Isaac Herzog, respaldado por Donald Trump. Sin embargo, las tensiones con la Casa Blanca aumentan debido a las acciones de Israel en Siria y Líbano. En su próximo encuentro con Trump, Netanyahu buscará apoyo para una postura más firme respecto a Gaza y el desarme de Hamás, mientras discuten la expansión de misiles balísticos de Irán.

Este 2026 puede ser un año clave en el futuro de Benjamin Netanyahu. Tras un 2025 marcado por su masacre en Gaza y la posterior firma de un alto el fuego que ha violado sistemáticamente, parece inevitable que el próximo año el primer ministro israelí tenga que rendir cuentas ante la Justicia a las puertas de unas elecciones en las que se jugará la reelección en el momento de menor popularidad desde que está en el poder.

Por ello, y de forma preventiva, Netanyahu ha pedido el indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog, buscando inmunidad antes de que los tribunales decidan sobre su inhabilitación o, incluso, su entrada en prisión por los delitos de soborno y fraude por los que se encuentra imputado. Una petición que cuenta con el respaldo de un Donald Trump que no tuvo ningún apuro en exigir el indulto a la cara al propio Herzog.

El juicio penal del primer ministro israelí por cargos de soborno y fraude avanza mientras el plan de paz de Trump para Gaza avanza lentamente hacia la fase 2, y aumentan las tensiones con la Casa Blanca por las acciones de Israel en Siria y el Líbano.

Por ello, 2026 se perfila como un año trascendental para Netanyahu, quien está en el Gobierno desde hace casi tres décadas. Es más, los analistas dicen que Netanyahu quiere retrasar las elecciones tanto como sea posible, con la esperanza de que su posición en las encuestas mejore a medida que Israel se aleje del ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023, que ocurrió bajo su supervisión.

Trump y Netanyahu se reúnen este lunes

De esta manera, Netanyahu deberá abordar decisiones importantes que afectarán a la sociedad israelí y a la gazatí. Este lunes, Netanyahu se reunirá con Donald Trump en la residencia del mandatario estadounidense en Palm Beach en Florida. Aunque según asegura el diario The Washington Post, en este quinto encuentro del año entre ambos, Netanyahu podría enfrentar dificultades para lograr el respaldo de Trump dado el deterioro de su relación.

Al parecer las posturas duras de Netanyahu y las de Trump van por diferente rumbo en diversos temas de interés y eso ha creado tensiones en la relación, según personas familiarizadas con el pensamiento de los dos líderes y observadores políticos, destaca este domingo el periódico.

The Washington Post destaca además que para el primer ministro israelí, el encuentro el lunes con Trump es una oportunidad para convencerle de que adopte una postura más firme respecto a Gaza y exija el desarme de Hamás antes de que las tropas israelíes se retiren aún más, como parte de la segunda fase del plan de paz, de acuerdo con fuentes israelíes.

Entre la discrepancia, el diario menciona además que en el tema de Irán, Netanyahu busca el visto bueno para otro ataque contra el programa de misiles balísticos de la República Islámica, posiblemente como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, a pesar de que Trump exigió enérgicamente el fin de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio y declaró que el programa nuclear iraní había sido "totalmente destruido"" por bombarderos estadounidenses. Igualmente menciona las acciones de Israel en Siria y Líbano, contrarias a los intereses de Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios israelíes que cita el Washington Post, el primer ministro quiere discutir con Trump lo que Israel ve como una peligrosa expansión de las capacidades de misiles balísticos de Irán y la posibilidad de nuevos ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos, en momentos en que la administración del mandatario estadounidense hace un nuevo intento de acercamiento de negociaciones con Teherán.

Pero, entre os temas conflictivos, el que ocupa el interés de ambos es el de Gaza, tanto por sus implicaciones de seguridad como por su importancia política y donde se ha estancado el plan de paz impulsado por Washington tras su primera fase.

Se prevé que el republicano le exija avanzar en el alto el fuego que EEUU ayudó a materializar el pasado octubre, gracias al cual Israel dejó de bombardear Gaza masivamente -aunque mantiene ataques esporádicos que han matado a más de 400 palestinos- y replegó sus tropas a la denominada línea amarilla, una nueva frontera dentro de la Franja palestina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.