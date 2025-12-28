El temporal extremo deja calles inundadas, avisos rojos y rescates de emergencia en Comunidad Valenciana y Andalucía

Los detalles Un fuerte temporal ha afectado este domingo al sureste de España, con lluvias intensas, granizo y vientos que provocaban inundaciones y cortes en carreteras. Las autoridades alertaban a la población y coordinaban evacuaciones.

El temporal está afectando gravemente al Mediterráneo, con el litoral sur de Valencia bajo aviso rojo por intensas lluvias. En Alzira, las carreteras están inundadas, impidiendo el tránsito vehicular, mientras que La Safor y La Ribera son las zonas más afectadas. En Montserrat y L'Alcúdia, el granizo cubre las calles, obligando a la policía a evacuar a algunos residentes. En Murcia, las lluvias han inundado Cabezo de Torres y Beniel, donde también se ha enviado un EsAlert. En Almería, una persona fue rescatada de su vehículo en Pulpí. En Cataluña, 34 vecinos de Santa Coloma siguen desalojados por daños en sus viviendas.

Lo peor del temporal se lo ha llevado este fin de semana la zona del Mediterráneo. En el litoral sur de Valencia incluso se ha llegaba a enviar un Es-Alert de Protección Civil alertando de un aviso rojo a los teléfonos móviles debido a las intensas lluvias este domingo.

Ante unas lluvias que han acumulado hasta 180 litros por metro cuadrado en pocas horas en algunas zonas, en Alzira, el agua se acumulaba en las carreteras, lo que impedía que los coches pudieran avanzar. Las zonas más afectadas por las lluvias han sido la Safor y La Ribera. En Montserrat. EL granizo caía de tal manera que parecía nieve.

No han sido los únicos lugares afectados por el temporal, que ya el sábado azotó zonas de Cataluña. En L'Alcúdia ha sido similar: por las calles, los vecinos se encontraban bloques de granizo. La alerta en la zona ha sido roja y la Policía ha tenido que evacuar a algunos residentes. Las autoridades han recomendado no realizar desplazamientos si no son estrictamente necesarios.

Rescates y desalojos

La lluvia también inundaba este domingo las calles de Cabezo de Torres, en Murcia. En Beniel, igualmente, se enviaba un EsAlert. Por otro lado, el fuerte viento en Isla Plana formaba mangas marinas en la costa que han llegado hasta el puerto de Mazarrón.

En Almería, la borrasca ha sido también tan intensa que los Bomberos han tenido que rescatar a una persona atrapada en su vehículo en la zona de Pulpí.

Por otro lado, en Santa Coloma, Cataluña, 34 vecinos continúan desalojados de sus viviendas debido a los daños provocados por las lluvias que han abierto grietas y filtraciones en las paredes.

