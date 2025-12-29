Al menos 13 muertos y 98 heridos tras descarrilamiento del tren Interoceánico en México

Integrantes de la Marina vigilan una zona luego del descarrilamiento del tren Transístmico este domingo, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México).

El contextoEl descarrilamiento del tren que conecta los océanos Atlántico y Pacífico en el sur de México ha provocado la muerte de al menos 13 personas. 98 han resultado heridas.

Al menos 13 personas han muerto y 98 han resultado heridas tras el descarrilamiento del tren Transístmico en el sur de México, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La Secretaría de Marina ha desplegado 360 agentes navales y varios vehículos para las labores de rescate y ha expresado sus condolencias a las familias afectadas. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación sobre el incidente. El tren, que conecta el Atlántico y el Pacífico, busca impulsar el comercio internacional, compitiendo con el Canal de Panamá. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha ordenado atención directa a las familias afectadas.

Al menos 13 personas han fallecido y 98 han resultado lesionadas -36 de ellas hospitalizadas, cinco de gravedad- debido al descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, según ha informado este domingo la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia ha expresado sus condolencias a los familiares de las personas que han perdido la vida en este accidente y ha reafirmado su compromiso de atender el caso "con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados". También ha explicado que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, se han desplegado un total de 360 agentes navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, ha indicado que después de los hechos ocurridos, la institución a su cargo inició una investigación para conocer las causas de lo sucedido. Para ello, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se han coordinado con autoridades federales y estatales con el fin de llevar a cabo las labores de investigación.

En un primer comunicado, la Secretaría de Marina había indicado que el CIIT señaló que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales especificó que había dado "instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladaran al lugar y atiendan a las familias de manera personal"

Sobre el tren Transístmico

La Línea Z, inaugurada en 2023, recorre desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca) y cuenta con 212 kilómetros de extensión. Con esta nueva vía de comunicación interoceánica, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

