Zelenski abre la puerta a una reunión con Rusia para firmar la paz y asegura que EEUU garantizará la seguridad de Ucrania durante 15 años

Los detalles El presidente ucraniano asegura que es "posible" que se celebre una cumbre con representantes del Kremlin próximamente, aunque no aclara si estarán presentes tanto Vladímir Putin como él mismo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura tras su reunión de este domingo con Donald Trump en Florida que es "posible" que próximamente se celebre una cumbre de alto nivel entre Rusia y Ucrania para fijar las condiciones de un hipotético acuerdo de paz que permita poner fin a la guerra tras casi cuatro años de hostilidades.

Además, en declaraciones a medios ucranianos, Zelesnki detalla que Estados Unidos se habría comprometido con Ucrania a ofrecer garantías de seguridad al país durante los 15 próximos años. No obstante, el Gobierno ucraniano pedirá que esas condiciones se extiendan durante 50 años. Además, sostiene el mandatario que estas condiciones estarían en vigor en el momento en que se firme el plan de paz.

Asimismo, el presidente de Ucrania apunta que el paquete de medidas que discutió ayer con Donald Trump incluye un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos una vez concluya el conflicto.

