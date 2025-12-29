Ahora

China ensaya ataques contra objetivos terrestres y marítimos en maniobras cerca de Taiwán

Los detalles El Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación ha indicado en un comunicado que había empleado cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados.

Las maniobras militares de China en torno a Taiwán que arrancaron este lunes incluyeron ataques contra objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", informaron fuentes castrenses.

En un primer comunicado, el Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) indicó que había empleado cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados, en coordinación con artillería de largo alcance, para llevar a cabo simulacros de ataque contra "objetivos terrestres móviles" en las zonas centrales del estrecho de Taiwán.

Este Comando, encargado de las operaciones militares chinas en torno a la isla, también informó ese mismo día que había utilizado destructores, fragatas, cazas, bombarderos y drones para entrenamientos en las aguas y el espacio aéreo al norte y al suroeste del territorio autogobernado.

"El entrenamiento se centra en la caza y neutralización de objetivos en aguas y espacio aéreo, ataques simulados contra objetivos terrestres y fuego real contra objetivos en el agua", apuntó el EPL a través de su cuenta oficial de Weibo.

En una tercera fase, el Comando anunció que había emprendido maniobras con buques y aeronaves de guerra en las aguas y el espacio aéreo del este de Taiwán, centradas en el "asalto contra objetivos marítimos, la toma de la superioridad aérea regional, así como la caza de submarinos y las operaciones antisubmarinas".

"Los ejercicios pusieron a prueba las capacidades de coordinación aire-mar y de búsqueda, identificación y neutralización precisas de objetivos", indicó el comunicado. Meng Xiangqing, de la Universidad Nacional de Defensa de China, declaró este lunes a los medios estatales que el "bloqueo y control" era uno de los temas más importantes de estos ejercicios, y citó como ejemplos dos áreas situadas frente al puerto de Keelung, en la costa nororiental de Taiwán, y en los espacios marítimo y aéreo de Kaohsiung, la principal ciudad portuaria del sur de la isla.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social WeChat, un portavoz de la Guardia Costera de China señaló que, desde este 29 de diciembre, las guardacostas de la provincia china de Fujian, situada enfrente a Taiwán, han desplegado formaciones de buques en zonas marítimas adyacentes a los lugares mencionados.

Según el portavoz Zhu Anqing, la operación constituye una "medida práctica" para "ejercer la jurisdicción" conforme al principio de "una sola China", defendida por Pekín, sobre Taiwán y sus islas adyacentes.

Estas maniobras se enmarcan en la operación denominada 'Misión Justicia-2025', anunciada este lunes por las autoridades chinas, que la definieron como una acción dirigida a "lanzar una seria advertencia" a las fuerzas independentistas taiwanesas ya las potencias extranjeras que, a juicio de Pekín, interfieren en la cuestión de Taiwán

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

