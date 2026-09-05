Nepal y China elevan a 1.375 el número de muertos por las devastadoras inundaciones: hay más de 5.400 desaparecidos

Los detalles Los datos aportados por ambos países apuntan a que hay más de 300 menores entre las víctimas. La cifra de heridos roza ya los 9.000.

Las devastadoras inundaciones en Nepal han dejado un saldo de 1.344 muertos, según las autoridades, con más de 4.898 personas aún desaparecidas. La Policía de Nepal informa que 302 de los fallecidos son menores de edad. Además, hay 8.962 heridos y un millar de víctimas ya han sido enterradas. Entre los desaparecidos, se cuentan 606 extranjeros. En China, las cifras oficiales indican 31 muertos y 531 desaparecidos. En total, el desastre ha causado alrededor de 1.375 muertos y más de 5.400 desaparecidos. Las inundaciones destruyeron 12 escuelas y afectaron a 22 centros educativos, dejando a 600 niños en paradero desconocido.

Las autoridades de Nepal han subido a 1.344 la cifra de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas en el norte del país, en la frontera con China. Además, han resaltado que más de 4.898 personas siguen desaparecidos más de una semana después de la catástrofe.

Así lo dice el último balance ofrecido por la Policía de Nepal, que destaca que del total de muertos hay 302 que son menores de edad.

Además, la cifra de heridos se sitúa ya en los 8.962, con un millar de víctimas a las que las autoridades ya han enterrado.

En ese sentido, del total de desaparecidos, los nepalíes apuntan a que hay un total de 606 extranjeros.

China habla de 31 muertos y 531 desaparecidos

A estas cifras se suman las que aporta China, que señala que en su territorio hay al menos 31 muertos y cerca de 531 desaparecidos.

Sumando ambas cifras, el desastre natural causado por el colapso de un glaciar deja ya cerca de 1.375 muertos y más de 5.400 desaparecidos.

Con las morgues sobresaturadas por la cantidad de cadáveres, las autoridades educativas nepalíes han señalado además que hay cerca de 600 niños que siguen en paradero desconocido en los distritos de Rasuwa y de Nuwakot.

La riada, apuntan, sorprendió a numerosos menores yendo a clase o que esperaban o iban ya en los autobuses escolares.

El desastre destruyó completamente 12 escuelas, cuatro en Rasuwa y ocho en Nuwakot, y afectó a 22 centros en Rasuwa, Nuwakot y Dhading, según datos del Ministerio de Educación.

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