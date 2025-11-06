Nancy Pelosi se retira de la política: no buscará la reelección tras 40 años en el Congreso de Estados Unidos

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una foto de archivo

¿Qué ha dicho? La veterana dirigente demócrata, de 85 años, pone fin a una de las trayectorias más largas e influyentes de la política estadounidense. "No ha habido mayor honor que hablar en nombre del pueblo de San Francisco", ha afirmado en su mensaje de despedida.

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, ha anunciado este jueves que no buscará la reelección cuando termine su mandato congresional en enero de 2027, poniendo fin a una carrera política de más de 40 años.

Pelosi, de 85 años, ha comunicado su decisión en un emotivo vídeo difundido en redes sociales, en el que ha agradecido a sus votantes y a sus compañeros de bancada el respaldo recibido durante décadas.

"Siempre digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: 'Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", ha expresado.

La veterana congresista demócrata fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, un cargo que desempeñó en dos etapas (de 2007 a 2011 y de 2019 a 2023). A lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras más poderosas y reconocibles del Congreso, liderando la oposición a las políticas de Donald Trump y desempeñando un papel clave en la aprobación de reformas durante los mandatos de Barack Obama y Joe Biden.

Pelosi ha asegurado que continuará apoyando "la renovación del liderazgo demócrata" y que se dedicará a impulsar el compromiso cívico y el liderazgo de las nuevas generaciones. Su salida marca el final de una era para los demócratas y abre un nuevo capítulo en la representación del histórico distrito de San Francisco, que ha ocupado desde 1987.

