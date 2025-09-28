Musk asegura que rechazó la invitación de Epstein para ir a su isla privada: "Lo intentó, pero me negué"

¿Qué ha dicho? El magnate ha salido al paso tras su supuesta vinculación con el pederasta y carga contra varios medios de comunicación por sus "titulares engañosos": "Es una vergüenza, merecen total desprecio".

Elon Musk ha respondido a las informaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein, asegurando que rechazó la invitación del pederasta para visitar su isla privada. Musk calificó de "vergüenza" el titular de un medio que menciona su nombre en nuevos documentos del caso Epstein compartidos por los demócratas, donde se insinúa un posible viaje a la isla de Epstein. Aunque su nombre aparece junto a otros como Steve Bannon y Peter Thiel en supuestos encuentros con Epstein, no hay acusaciones de irregularidades. El caso también ha puesto en el foco a Donald Trump, criticado por no desclasificar documentos relacionados con Epstein.

Elon Musk ha salido al paso de las informaciones que le vinculan con Jeffrey Epstein. El multimillonario, cuyo nombre aparece en los nuevos documentos del caso que la representación demócrata del Congreso compartió en redes, ha asegurado que rechazó la invitación del pederasta para visitar su isla privada.

"Epstein intentó que fuera a su isla y me negué. Me nombraron incluso antes que el príncipe Andrés, que sí la visitó", ha afirmado el dueño de Tesla y de X en su red social en un breve comentario publicado al hilo de una noticia de Sky News.

Además, Musk ha calificado de "vergüenza" el titular del citado medio de comunicación: "Son titulares engañosos. Cualquiera que difunda esa falsa narrativa merece total desprecio".

Su reacción llega después de que su nombre apareciese en los nuevos documentos y archivos del caso Epstein, compartidos por los demócratas. En ellos, se menciona un posible viaje de Musk a una "isla", que podría ser a la que Epstein lleva a chicas jóvenes para abusar allí de ellas.

Además, en la agenda de Epstein, que desglosan por horas, Musk también aparece en unos supuestos encuentros que habría mantenido con el pederasta junto con otros nombres como los de Steve Bannon y Peter Thiel.

Sin embargo, nada de lo que han presentado contiene acusaciones de irregularidades de ninguno de los tres a quienes mencionan, ni tampoco si las reuniones tuvieron o no lugar.

Epstein, acusado de haber cometido abusos contra menores durante años, era propietario de una isla privada en el Caribe, conocida como Little St. James. Ese lugar se ha señalado como el posible escenario de dichas actividades delictivas.

El pederasta se suicidó, según declararon las autoridades, en una prisión de Nueva York en 2019 cuando estaba a la espera de juicio.

Trump, en el foco

El tema de Epstein ha puesto en el foco a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien se ha relacionado con él a través de antiguos vídeos en los que se les ha visto juntos. Además, tanto los demócratas como el movimiento MAGA le han criticado tras no cumplir con su compromiso de desclasificar y hacer públicos todos los documentos relacionados con el caso.

Desde el Partido Demócrata, se ha señalado que estos archivos contenían evidencias que vinculaban a Epstein con "algunos de los hombres más poderosos y adinerados del mundo". Han exigido, en repetidas ocasiones, que se revelen todos los documentos que haya de la investigación.

En ese sentido, el Congreso aportó el dibujo que Trump habría enviado a Epstein en el que aparece la silueta del cuerpo de una mujer desnuda. "Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!", han demandado los demócratas de la Comisión en redes sociales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.