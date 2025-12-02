Una mujer pierde las dos piernas tras ser atropellada y arrastrada durante un kilómetro por su exnovio en Brasil

Tainara Souza, de 31 años, sufrió un brutal atropello en Sao Paulo, Brasil, cuando su exnovio Douglas Alves da Silva, de 26 años, la embistió con su coche y la arrastró por más de un kilómetro. Como resultado, Tainara ha perdido ambas piernas y su estado es grave. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, y testigos relataron cómo Douglas aceleró intencionalmente hacia Tainara tras una discusión por celos. La policía investiga el caso como intento de feminicidio. Durante su detención, Douglas mostró resistencia y, aunque inicialmente negó conocer a la víctima, luego expresó arrepentimiento.

Ha sucedido en Sao Paulo, Brasil, y la Policía investiga el atropello y fuga. Unas cámaras de seguridad lo grabaron todo y varios testigos han explicado la secuencia de los hechos.

El conductor, identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 años, es el exnovio de la mujer y presuntamente provocó el atropello intencionalmente por celos tras verla en un bar con otro hombre, lo que desencadenó una discusión.

Las imágenes que circulan en redes muestran a la mujer atrapada en los bajos del coche y arrastrada por el asfalto más de un kilómetro.

Un empleado del bar ha declarado que vio a Douglas acelerar el vehículo y avanzar directamente hacia la víctima. En su testimonio, ha afirmado que, tras atropellarla, el conductor accionó el freno de mano para aumentar la presión y la fricción del vehículo contra su cuerpo. Las personas que se encontraban en el lugar intentaron evitar que Tainara fuera arrastrada, pero el conductor huyó a toda velocidad.

En el momento de la detención, según medios brasileños, Douglas se resistió y arremetió contra uno de los agentes, lo que requirió la intervención policial. Resultó herido, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta del hospital.

En un primer momento, al ser detenido, Douglas negó conocer a la víctima. Después, escoltado ya por los agentes y tapándose la cabeza, afirmó haberse arrepentido de hacerlo "desde el principio". Pero lo cierto es que huyó tras el atropello y presentó resistencia a los agentes durante su detención.

La policía de Sao Paulo investiga el caso como intento de feminicidio. La investigación apunta a un acto deliberado con el que se pretendía matar a la víctima.

