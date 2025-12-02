Ahora

Violencia machista en Brasil

Una mujer pierde las dos piernas tras ser atropellada y arrastrada durante un kilómetro por su exnovio en Brasil

Los detalles Las imágenes que circulan en redes muestran a la mujer atrapada en los bajos del coche y arrastrada por el asfalto más de un kilómetro. El exnovio ha confesado el intento de asesinato y está detenido.

Se llama Tainara Souza y tiene 31 años. Caminaba por la calle con una amigo cuando su exnovio, ya detenido, la embiste con su coche y la arrastra durante más de un kilómetro. Ha perdido las dos piernas y su estado es grave.

Ha sucedido en Sao Paulo, Brasil, y la Policía investiga el atropello y fuga. Unas cámaras de seguridad lo grabaron todo y varios testigos han explicado la secuencia de los hechos.

El conductor, identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 años, es el exnovio de la mujer y presuntamente provocó el atropello intencionalmente por celos tras verla en un bar con otro hombre, lo que desencadenó una discusión.

Las imágenes que circulan en redes muestran a la mujer atrapada en los bajos del coche y arrastrada por el asfalto más de un kilómetro.

Un empleado del bar ha declarado que vio a Douglas acelerar el vehículo y avanzar directamente hacia la víctima. En su testimonio, ha afirmado que, tras atropellarla, el conductor accionó el freno de mano para aumentar la presión y la fricción del vehículo contra su cuerpo. Las personas que se encontraban en el lugar intentaron evitar que Tainara fuera arrastrada, pero el conductor huyó a toda velocidad.

En el momento de la detención, según medios brasileños, Douglas se resistió y arremetió contra uno de los agentes, lo que requirió la intervención policial. Resultó herido, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta del hospital.

En un primer momento, al ser detenido, Douglas negó conocer a la víctima. Después, escoltado ya por los agentes y tapándose la cabeza, afirmó haberse arrepentido de hacerlo "desde el principio". Pero lo cierto es que huyó tras el atropello y presentó resistencia a los agentes durante su detención.

La policía de Sao Paulo investiga el caso como intento de feminicidio. La investigación apunta a un acto deliberado con el que se pretendía matar a la víctima.

