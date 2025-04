Muere el cantante Rubby Pérez, víctima del derrumbe del techo en la discoteca de Santo Domingo

El cantante de merengue Roberto Antonio Pérez Herrera, más conocido como Rubby Pérez, ha muerto entre los escombros de la discoteca Jet.Set, después de que su techo se derrumbara dejando, al menos, 98 víctimas mortales en Santo Domingo (República Dominicana). Rubby Pérez, que tenía 69 años, actuaba en la discoteca cuando se produjo el derrumbe y, en los primeros momentos, hubo confusión sobre el paradero del conocido cantante.

Era el propio representante del cantante, Enriquito Paulin, quien informaba de la triste noticia al medio local Listín Diario. Junto al él, la hija del cantante, Zulinka Pérez, confirmaba la muerte de su padre. Ella también estuvo en el lugar de los hechos cuando el techo se vino abajo.

Así era Rubby Pérez, 'la voz más alta del merengue'

Natural de Haina (República Dominicana), Rubby Pérez o "la voz más alta del merengue", como muchos le llamaban, había recibido el pasado mes de marzo el premio Soberano al Mérito durante la 40ª edición de los Premios Soberano, entregados en el Teatro Nacional Eduardo Brito, de la capital dominicana.

Conocido por éxitos del merengue como 'Volveré' y 'Enamorado de Ella', se convirtió en un embajador internacional del merengue, ganándose el respeto de toda América Latina. El pasado 14 de febrero de 2025, el cantante lanzó su último sencillo, 'No Voy a Llorar', y anunció varios conciertos en Estados Unidos a partir de mayo.

Su incursión en el merengue se produjo tras sufrir un accidente, cuando contaba 15 años de edad, al ser atropellado por un vehículo que le fracturó una pierna, lo que frustró sus sueños de ser jugador de béisbol. Estuvo hospitalizado casi un año y fue allí donde una guitarra se convirtió en su "nuevo bate".

"Lo encontraron porque se puso a cantar"

Zulinka Pérez, hija del cantante de merengue, se encontraba en el lugar de la tragedia. Tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet.Set, Zulinka tuvo que ser asistida por los servicios de emergencia cuando le confirmaron la muerte de su padre.

Una vez recuperada, fue la propia Zulinka la que aseguró que Rubby Pérez habría sido localizado gracias a que "se puso a cantar". "Me dicen que él está bien, alguien dijo que lo encontraron porque él se puso a cantar para que lo encontraran", aseguraba Zulinka Pérez en declaraciones a la prensa congregada en el entorno de la discoteca al poco de suceder el desplome del techo.

Tras asegurar que tanto ella como su marido, que formaban parte del staff de Rubby Pérez, se encontraban fuera de peligro, relató el momento en que sucedió la tragedia, momento en el que ella se encontraba precisamente sobre el escenario junto a su padre: "Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no hubiese estado aquí". "Todo colapsó, se puso oscuro, mi esposo se puso encima de mí", relataba Zulinka, "y me dijo 'mami sal, por si todo colapsa, y el niño no se nos quede solo'", añadía.

El exjugador de béisbol Octavio Dotel, entre las víctimas mortales

El expitcher Octavio Dotel, jugador dominicano de las Grandes Ligas de béisbol, se encuentra también entre las víctimas mortales de la discoteca de República Dominicana, según informaban desde el Hospital Central de las Fuerzas Armadas confirmaban la muerte de Dotel, de 51 años.

Dotel permaneció por 15 temporadas en las Grandes Ligas, donde lanzó para numerosos equipos. Era amigo de Rubby Pérez, a quien conoció a través de Neifi Pérez, hermano del cantante y también exjugador de las Grandes Ligas. Dotel fue rescatado con vida de los escombros, pero con graves heridas que le causaron la muerte, según informa EFE.

El diestro dominicano lanzó para equipos como los Yanquis de Nueva York, los Astros de Houston, Atléticos de Oakland, Medias blancas de Chicago y los Tigres de Detroit. Los exjugadores de béisbol Esteban Germán y Tony Blanco, quienes también se encontraban en el lugar del siniestro, lograron sobrevivir.