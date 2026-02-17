Bruselas abre una investigación a Shein por su diseño "adictivo" y por la venta de productos ilegales

Imagen de archivo de una persona sosteniendo un móvil con el logotipo de Shein

Los detalles "Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea", explica el Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre la plataforma china Shein, centrándose en su "diseño adictivo", falta de transparencia en sistemas de recomendación y venta de artículos ilegales, incluyendo material de abuso sexual infantil. La investigación, bajo la Ley de Servicios Digitales, examina los riesgos del diseño adictivo, que podría afectar negativamente al bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea. Bruselas también evaluará la transparencia de los sistemas de recomendación de Shein. La Comisión recopilará pruebas adicionales y podría adoptar medidas cautelares. La duración de la investigación dependerá de varios factores, como la cooperación de Shein.

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación a la plataforma china Shein por lo que considera un "diseño adictivo", su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen "material de abuso sexual infantil".

La apertura de un procedimiento formal se centra en los sistemas que tiene la plataforma para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea (UE), incluido "el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales", informó este martes la CE en un comunicado.

La investigación abierta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) está orientada a los "riesgos" relacionados con lo que Bruselas considera "un diseño adictivo del servicio", incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como en "los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos". "Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea", explicó el Ejecutivo comunitario.

Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma "debe revelar los principales parámetros utilizados (...) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación".

Recopilación de pruebas

Tras la apertura del procedimiento formal, la Comisión continuará reuniendo pruebas a través de solicitudes de información adicionales a Shein o a terceros, así como a través de la realización de "actividades de seguimiento o entrevistas". Esta investigación faculta a la Comisión para adoptar nuevas medidas, incluidas cautelares, así como aceptar los compromisos de Shein "a fin de remediar las cuestiones objeto del procedimiento".

La duración de la investigación no está contemplada en la DSA, y depende de varios factores, como la complejidad del asunto, el grado de cooperación de la empresa afectada y el ejercicio de los derechos de defensa de la misma.

En noviembre del pasado año, la CE solicitó información a Shein por tercera vez sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, "en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas".

Bruselas dio este paso después de que el Gobierno de Francia iniciase los trámites ante los tribunales para bloquear a Shein en ese país y tras la reunión que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, Henna Virkkunen, mantuvo con la ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, para analizar la cuestión.

