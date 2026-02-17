Irlanda investiga a X por la generación de imágenes sexualizadas con su IA Grok

Los detalles La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha abierto una investigación sobre la IA Grok de X por la posible creación y difusión de imágenes sexualizadas no consentidas que afectan a usuarios, incluidos menores, en la UE.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea, informó este martes de la apertura de una investigación sobre la inteligencia artificial de la red social X, conocida como Grok. La pesquisa se centrará en la creación y difusión dentro de la plataforma de imágenes sexualizadas perjudiciales y no consentidas que podrían afectar a los datos personales de usuarios —incluidos menores— en el espacio comunitario mediante el uso de esta herramienta de IA generativa.

El organismo irlandés indicó que notificó el lunes a la compañía, cuya sede de operaciones europeas se encuentra en Dublín, su decisión de iniciar el procedimiento. El objetivo es determinar si el gigante tecnológico ha vulnerado las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en relación con el tratamiento de información personal de los usuarios.

El comisario adjunto de la DPC, Graham Doyle, señaló en un comunicado que el regulador ha mantenido contactos con X desde que surgieron informaciones en los medios sobre la supuesta capacidad de los usuarios para generar con Grok "imágenes sexualizadas de personas reales, incluidos menores". "Como principal autoridad de control de X en toda la UE y el Espacio Económico Europeo, la DPC ha iniciado una investigación a gran escala que examinará el cumplimiento por parte de la empresa de algunas de sus obligaciones fundamentales en virtud del RGPD en relación con los asuntos en cuestión", añadió Doyle.

Por su parte, la Comisión Europea también abrió el mes pasado una investigación contra X por la generación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento mediante Grok, con el fin de analizar si la compañía —propiedad del magnate Elon Musk— cumple con las obligaciones establecidas en la legislación digital europea. Bruselas informó entonces de que evaluará si la plataforma ha identificado y mitigado adecuadamente los riesgos asociados al despliegue de estas funciones en la UE, incluida la posible difusión de contenido ilegal, como imágenes manipuladas sexualmente explícitas que incluso podrían considerarse material de abuso sexual infantil.

