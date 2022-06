Las imágenes que acompañan estas líneas son impactantes y explícitas: un dron de vigilancia ucraniano grabando su propio derribo. Ucrania ha respondido a este ataque con otro que deja, también, imágenes sorprendentes: el ataque a un helicóptero ruso en los alrededores de Severodonetsk. La ciudad se encuentra bajo fuerte asedio enemigo. Ambos países han enviado tropas extranjeras como grueso de sus contingentes para controlar la ciudad.

En su mensaje diario, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha insistido en que la situación en la localidad es "muy complicada". Cuatro brigadistas extranjeros ya habrían fallecido durante los ataques. Aun así, las tropas ucranianas estarían retomando la ciudad calle a calle. Mientras tanto, en su vecina Sloviansk, los servicios de emergencia evacúan a los habitantes que aún quedan la zona.

Allí, la situación también es terrible: una ciudadana asegura que ya no queda en la ciudad una sola vivienda con ventanas o paredes intactas. Los bombardeos se escuchan cada vez más cerca. Pero no solo allí; también, en Kiev. Es la primera vez que se han visto caer misiles en la capital ucraniana, desde el reagrupamiento de tropas rusas en abril. Seis misiles dirigidos contra un presunto depósito de tanques ucraniano. No habría fallecidos, solamente un herido.

En palabras a la agencia de noticias rusa RIA, Putin ha asegurado estar destruyendo armamento occidental por docenas. Y ha advertido: si Ucrania recibe misiles de largo alcance, no dudarán en atacar nuevos objetivos. Su ministro de Exteriores ha dicho que la culpa de que Rusia y Ucrania no estén llegando a un acuerdo diplomático es de occidente. Y ha dejado caer una moraleja a su historia: "Nunca te fíes de esta gente".