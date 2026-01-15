La ministra de Exteriores de Groenlandia admite emocionada que la situación es "muy dura" por la presión de Trump

¿Qué ha dicho? "Nos estamos preparando. La situación es cada vez más difícil y ha sido difícil. En el Ministerio somos fuertes. Trabajamos con todas nuestras fuerzas para garantizar que podamos vivir en paz en nuestro país", ha asegurado en la televisión pública de Groenlandia.

Groenlandia vivió uno de los días más importantes de su historia este miércoles con la reunión junto a Dinamarca con la Administración Trump por el interés del Gobierno de Estados Unidos de hacerse con el control de la isla. Una de las personas que acudió a esa reunión fue la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, que ha hablado sobre cómo afrontó esa reunión y reconoce lo duro que está siendo aguantar los envites de Donald Trump.

En declaraciones a KNR, la televisión pública de la isla, Motzfeldt reconoce que los últimos días "han sido difíciles" y la situación a la que se enfrentan es "cada vez más difícil". "En el Ministerio somos fuertes. Trabajamos con todas nuestras fuerzas para garantizar que podamos vivir en paz en nuestro país", añade la ministra, emocionada según explica el medio.

"En la reunión, yo, como groenlandesa, di importancia a explicar a nuestros participantes los sentimientos que hemos experimentado en Groenlandia y el hecho de que la persecución que ha tenido lugar durante el último año ha creado división e inestabilidad entre los inuit", afirma la ministra.

Ahora, ya preparan la primera reunión de ese grupo de trabajo que fue anunciado este jueves tras la cumbre entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, un encuentro que define como "cordial". "Sabemos cómo será la tormenta y estamos preparados para todo", asegura.

