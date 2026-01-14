Groenlandia deja claro a EEUU que no está en venta, combate la narrativa de Trump sobre el peligro de Rusia o China y acuerda un "grupo de trabajo"

Entre líneas Las delegaciones groenlandesa y danesa salen de la reunión histórica en Washington sin ningún acuerdo tácito y tratan de recordar a Trump que sus países son "aliados y amigos".

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia calificaron su reunión en Washington como "constructiva", "sincera" y "respetuosa", a pesar de no alcanzar acuerdos con el gobierno de Donald Trump. Decidieron crear un "grupo de trabajo" para avanzar conjuntamente y reiteraron que Groenlandia no está en venta. Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt enfatizaron la importancia de mantener relaciones con EE.UU., destacando que Groenlandia, como parte de Dinamarca, es miembro de la OTAN. Aunque reconocieron preocupaciones compartidas con Trump, rechazaron su interés en adquirir la isla. La reunión buscó frenar la narrativa bélica de Trump sobre China y Rusia, asegurando que no representan una amenaza inmediata.

"Constructiva", "sincera" y "respetuosa", así han calificado los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia su reunión en Washington para tratar el futuro de la isla ártica. Han salido aparentemente satisfechos y esperanzados, pese a que el encuentro ha durado menos de una hora y no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno de Donald Trump.

Lo que sí han hecho ha sido acordar la creación de un "grupo de trabajo para avanzar conjuntamente" y que se reunirá "en cuestión de semanas". También han dejado claro las líneas rojas de Groenlandia y han reiterado que no está en venta.

"Es importante repetir lo clave que es para nosotros mantener nuestra relación con EEUU. Eso no quiere decir que queramos ser propiedad de EEUU", ha insistido la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Detalles de la reunión

A su llegada al encuentro, cerca de las 10:30 hora de Washington, las delegaciones groenlandesa y danesa caminaban en piña, con paso firme y rostros serios, porque se trataba de una cita histórica para intentar calmar las ansias imperialistas del gobierno de Trump.

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Exteriores danés, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se han sentado frente al vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en el Edificio Eisenhower, una de las oficinas del Gobierno federal estadounidense anejas a la Casa Blanca.

De la reunión en sí, apenas han difundido unas fotos de los corrillos en los pasillos. Menos de una hora después se vio salir al equipo groenlandés y danés, que en esta ocasión conversaban de forma algo más distendida. Palmaditas en el hombro, choques de puños y unos cigarros para relajarse tras la reunión.

Antes de que los estadounidenses abandonasen del edificio, han partido para la Embajada del Reino de Dinamarca, a unos tres kilómetros de distancia, y han convocado una rueda de prensa para ofrecer sus primeras valoraciones y llevar la delantera en la comunicación sobre lo que se ha hablado en la reunión.

Mapa de Washington con las distancias entre la Casa Blanca y la Embajada de Dinamarca.

Allí, Rasmussen ha iniciado su comparecencia recordando que Groenlandia, al formar parte de Dinamarca, es miembro de la OTAN desde 1949, "así que está cubierto por el artículo 5" y ha incidido en que llevan tiempo pidiendo a la OTAN "una colaboración más potente con los aliados".

EEUU y Dinamarca, aliados

Por eso se ha mostrado dispuesto a "avanzar con EEUU", también en cuestiones de seguridad. Sin embargo, como él mismo ha reconocido, ahí es "donde nuestro punto de vista empieza a ir por caminos distintos". "Hay un deseo claro por parte de Trump de hacerse con Groenlandia, pero hemos dejado claro que no le interesa al Reino", ha subrayado, añadiendo que "cualquier idea que no respete la integridad territorial es inaceptable".

El primer ministro ha admitido que "tenemos un desacuerdo fundamental a este respecto", una forma suave de decir que la reunión no ha cambiado la posición de Trump, que no descarta la intervención militar en caso de no poder comprar la isla que, según la 'NBC', ha valorado en 700.000 millones de dólares.

En este sentido, los dos representantes han apelado a la idea de que EEUU y Dinamarca son "aliados y amigos". De ahí la creación de ese "grupo de trabajo de alto nivel" con el que esperan llegar a "un equilibrio justo". "Hay que trabajar cara al futuro y, para nosotros, lo más importante es normalizar las relaciones", ha destacado Motzfeldt.

El ministro danés ha admitido también que comparte "algunas de las preocupaciones" de Trump en torno a la seguridad. "Ha habido cierta verdad en todo lo que dice", ha sostenido. Sin embargo, ha matizado esa idea asegurando que "la gran diferencia es que esta situación pueda llegar a un punto en el que puedan comprar Groenlandia, algo que no hace falta en absoluto".

China y Rusia "no son una amenaza"

Y ha esgrimido que en la reunión han buscado combatir la narrativa bélica que prodiga Trump sobre las amenazas de China y Rusia. "Hemos tenido oportunidad de ponerle freno a esa narrativa. No tenemos un montón de naves de guerra rodeando Groenlandia. Llevamos más de una década con uno de esos navíos al lado de Groenlandia, no es una amenaza nueva", ha apuntado.

Ha negado que haya "inversiones chinas en Groenlandia" y ha pedido a EEUU que no se preocupe, "si ese es el miedo". "No existe una amenaza inmediata de Rusia o China. Vamos a destinar 5.000 millones de dólares para tener capacidad militar en la zona norte y tener un papel más importante en la OTAN. Solo queremos que esto avance más", ha persistido.

Pese a la "esperanza" que ha intentado trasladas Motzfeldt a los groenlandeses, tras ese encuentro, Donald Trump se mantenía en sus trece. Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, ha afirmado que no se fía de Dinamarca, que Groenlandia es importante para la seguridad nacional y que si no va EUUU, "Rusia y China lo harán".

Ante el silencio mantenido por Rubio y Vance, el presidente estadounidense ha explicado que iba a hablar con ellos posteriormente para que le informasen sobre el encuentro. "Veremos qué pasa, pero lo necesitamos", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.