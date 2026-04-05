Pulido habla sobre una posible invasión terrestre de EEUU en Irán: "Todavía no hay fuerzas suficientes, pero quizás toma la isla de Jarg"

El experto ha señalado que Trump "tiene un empeño personal con esta isla ya desde los años 80, cuando decía que había que tomarla en caso de que hubiese un conflicto con Irán".

Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa, ha comentado sobre la posibilidad de una invasión terrestre de Estados Unidos en Irán, indicando que actualmente no hay suficiente fuerza terrestre para una invasión a gran escala. Sin embargo, mencionó que Estados Unidos podría considerar tomar la isla de Jarg, aunque desde un punto de vista estratégico es prescindible. Pulido señaló que, aunque no es necesario para continuar la guerra, el expresidente Trump ha mostrado un interés personal en esta isla desde los años 80, lo que podría llevar a su captura en un conflicto con Irán.

Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa, ha hablado sobre una posible invasión terrestre de EEUU en alguna zona estratégica en Irán y ha señalado que "todavía no hay suficiente fuerza terrestre como para hacer una invasión a gran escala", a lo que ha apostillado que "quizás sí tome la isla de Jarg", aunque el experto considera que "desde un punto de vista estratégico es prescindible".

"Estados Unidos podría seguir la guerra sin tener que tomarla, pero Trump tiene un empeño personal con esta isla ya desde los años 80, cuando decía que había que tomarla en caso de que hubiese un conflicto con Irán. Por tanto, no se podría descartar que tomara la isla de Jarg", ha afirmado Pulido.

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