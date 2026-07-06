La OTAN afronta su cumbre más tensa con los líderes europeos dando la espalda a un Trump que les exige "lealtad" y aumentar el gasto en defensa

Los detalles En los últimos meses, el magnate ha amenazado a Europa con retirar el apoyo militar estadounidense si no se comprometían a elevar el gasto en armamento al 5% del PIB.

La 36ª cumbre de la OTAN en Ankara se celebra en un clima de tensión, con Donald Trump criticando a varios países europeos por su dependencia de EE.UU. en seguridad y su insuficiente inversión en defensa. Trump ha señalado a España como un "desastre" por no gastar el 5% del PIB en armamento y ha retirado tropas de Alemania. Moncloa ha respondido destacando que España cumple sus compromisos y lidera en apoyo a Ucrania. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha instado a Europa a asumir más responsabilidades en defensa, subrayando la necesidad de reequilibrar las cargas económicas dentro de la Alianza.

Una tensión sin precedentes. Es lo que se vive en Ankara a menos de 24 horas para el inicio de la 36ª cumbre de la OTAN. La distancia entre los líderes europeos y Donald Trump es cada vez mayor. El líder republicano ha señalado en los últimos meses a varias de las principales potencias del viejo continente, a las que ha acusado de apoyarse excesivamente en EEUU en materia de seguridad y de no invertir lo suficiente en defensa. "Nos han decepcionado el Reino Unido, Alemania y Francia", ha llegado a asegurar.

Pero si hay un país con el que Trump se ha cebado especialmente por la cuestión del gasto militar, ese es España. El inquilino de la Casa Blanca ha acusado a nuestro país de ser "un desastre" por no querer gastar el 5% del PIB en armamento. "España es terrible incluso desde tu punto de vista. Es decir, no quieren pagar nada. Creen que les van a dar todo gratis", ha afirmado.

Sin embargo, el enfado de Trump no viene solamente por la cuestión del presupuesto militar. También reprocha a sus aliados de la OTAN que no le hayan secundado en su ofensiva militar en Irán: "Solo quiero lealtad. Ya saben que nosotros les somos muy leales. Siempre luchamos por ellos".

Y su enfado no solo se queda en palabras. En mayo, Trump anunció la retirada de 5.000 soldados de sus bases en Alemania, a lo que se suman sus constantes presiones a Ucrania para que acepte una paz que implique la cesión de una parte importante de su territorio bajo la amenaza de retirar todo su apoyo militar a Kyiv.

Moncloa se reivindica ante las acusaciones de Trump

Tras las reiteradas críticas de Trump a España a cuenta del gasto militar, el Gobierno ha emitido un comunicado reivindicando que nuestro país "es un aliado que cumple con sus compromisos, lidera y actúa donde se le necesita, refuerza las capacidades clave para la Alianza y lo hace sin renunciar a sus principios, la sostenibilidad fiscal y las prioridades políticas de gasto e inversión sostenidas por amplios consensos sociales".

En este informe publicado este lunes, Moncloa asegura que España "cumple" al consolidar "el 2% del PIB en defensa, el triple en gasto corriente que en 2018". Además, recuerda que estamos "entre los ocho principales contribuyentes de la OTAN en apoyo a Ucrania, con una ayuda que se ha incrementado de forma sostenida desde la invasión a gran escala de 2022".

Rutte pide que Europa asuma el coste de su propia seguridad

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este lunes que confía en que los aliados europeos y Canadá hagan progresos en la cumbre de la Alianza para "reequilibrar" las cargas económicas y que asuman más responsabilidades en su defensa, ya que "no es sostenible" para Estados Unidos seguir apoyándolos al mismo nivel.

"Estamos cumpliendo los compromisos adquiridos en La Haya de invertir en nuestra defensa. Nos aseguraremos de reequilibrar la situación para mejor, repartiendo de forma equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad común", ha aseverado Rutte en alusión a la cumbre del año pasado, en una rueda de prensa previa a la reunión de líderes aliados que acogerá la capital turca.

Los 32 jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Alianza Atlántica abordarán durante dos días el incremento del gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania, entre otros temas. Tras el acuerdo de La Haya para llegar a invertir el 5 % del PIB en defensa en un periodo de diez años, Rutte ha defendido que ahora se trata de "convertir los fondos en capacidades, uniendo fuerzas con la industria" y ha insistido en que "continuaremos con nuestro firme apoyo a Ucrania".

"Yo diría que la OTAN, tal y como era hace tres, cuatro o cinco años, no era sostenible. No es sostenible que pidamos a un país con 350 millones de habitantes, situado a ocho horas de vuelo de aquí, que defienda frente a los rusos, mientras que 600 millones de personas que viven en esta parte del territorio de la OTAN dependen en exceso de Estados Unidos", ha recalcado, siguiendo así la tesis de Trump. En consecuencia, ha reclamado "un papel más fuerte de Europa" para garantizar la viabilidad económica de la Alianza Atlántica.

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