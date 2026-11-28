Rescatistas y policías buscan personas bajo los escombros de un edificio parcialmente derrumbado de una empresa que fue alcanzada por un ataque de dron ruso en la ciudad de Nizhyn, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania

El contexto Las fuerzas rusas siguen atacando a diarios diversas regiones ucranianas con drones y misiles balísticos. Sólo durante la última noche lanzaron ataques con 162 drones y se registraron impactos en siete localidades del país, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

En un reciente ataque ruso en Nizhyn, región de Cherníhiv, Ucrania, al menos siete personas murieron y una fue rescatada con vida de los escombros. La operación involucró a 55 rescatistas y 14 equipos, incluidos dos equipos caninos. Un incendio fue extinguido en el lugar, y un coche sufrió daños en Semenivka por un dron FPV. Las fuerzas rusas también atacaron Koriukivka, impactando en una empresa forestal y un negocio local. Durante la noche, 162 drones rusos atacaron siete localidades ucranianas, causando un muerto y varios heridos. Las defensas ucranianas lograron derribar drones en siete lugares. En Dnipropetrovsk, cinco personas resultaron heridas, y en Zaporiya, una persona murió y cinco resultaron heridas.

Al menos siete personas murieron en un ataque ruso registrado la víspera contra una empresa en Nizhyn, en la región ucraniana de Cherníhiv, informó este sábado el Servicio de Emergencias (SES) a través de Facebook, una vez concluidas las labores de rescate.

Una persona fue sacada con vida de los escombros. En la operación participaron un total de 55 rescatistas del SES y 14 equipos, incluidos dos equipos caninos de búsqueda con perros de servicio.

Los bomberos extinguieron el incendio que se desató en el lugar. Además, un coche resultó dañado en un ataque con un dron FPV contra una empresa agrícola en Semenivka.

El sábado por la mañana, las fuerzas rusas atacaron Koriukivka. Se registraron dos ataques: uno contra una empresa forestal y otro contra un negocio de la ciudad. Las fuerzas rusas atacaron una empresa en Nizhyn la tarde del 27 de noviembre.

Rusia ataca Ucrania con 162 drones que impactan en siete localidades

Las fuerzas rusas lanzaron ataques contra Ucrania con 162 drones durante la pasada noche y se registraron impactos en siete localidades del país, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

En otros siete lugares se encontraron drones derribados por las defensas ucranianas. Los ataques han causado al menos un muerto y una decena de heridos en diversos puntos del país.

Los rusos lanzaron drones de ataque Shahed y Gerbera, así como vehículos aéreos no tripulados (UAV) señuelo Parodiya, desde varias ciudades rusas, así como desde Donetsk y Hvardiiske. Aviones, unidades de misiles antiaéreos, equipos de guerra electrónica, unidades de sistemas no tripulados y grupos de fuego móviles de las fuerzas de defensa de Ucrania han participado en el rechazo del ataque.

En la región de Dnipropetrovsk cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, según la administración militar de la zona. "Las infraestructuras de transporte han sufrido daños en Dnipro. Una mujer de 26 años ha sido trasladada al hospital en estado grave y un hombre de 47 años en estado moderado", dijo el jefe de la adminitración militar, Oleksandr Hanzha, en Telegram.

En el distrito de Nikopol, un hombre de 29 años y un muchacho de 15 años fueron trasladados al hospital en estado moderado. En la región de Zaporiya una persona murió y cinco resultaron heridas, informó Ivan Fedorov, copresidente del Consejo de Defensa de la zona en Telegram.

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