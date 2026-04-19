Cuba agradece el "digno comunicado" de España, Brasil y México y denuncia "el recrudecimiento del bloqueo de EEUU"

El contexto Los tres países emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su "enorme preocupación" por la situación en la isla y defendían su "integridad territorial".

Cuba ha agradecido a España, Brasil y México su comunicado conjunto en defensa de la "integridad territorial" de la isla, según el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez. Este reconocimiento se da en medio de lo que Cuba describe como un "recrudecimiento del bloqueo de EEUU". Rodríguez ha señalado que estas acciones violan el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, advirtiendo que podrían empeorar el cerco energético que afecta a los civiles. Los gobiernos de España, Brasil y México han expresado su preocupación por la "grave crisis humanitaria" en Cuba, instando a un diálogo respetuoso y a medidas que alivien la situación. Han reafirmado su compromiso con los derechos humanos y el multilateralismo, subrayando que el objetivo es que el pueblo cubano decida su futuro en libertad.

Cuba ha agradecido a España, Brasil y México su comunicado conjunto en el que los tres países defienden "la integridad territorial" de la isla. Ha sido en palabras de Bruno Rodríguez, ministro de Exteriores cubano, que además ha denunciado el "recrudecimiento del bloqueo de EEUU a niveles extremos".

"Reconocemos el digno y solidario comunicado conjunto de los gobiernos de España, Brasil y México en medio de la difícil situación del país. Todo, debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU a niveles extremos, al cerco energético y a las constantes amenazas de la Casa Blanca", expresa en redes el ministro.

Rodríguez ha advertido que estas acciones, contrarias al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, podrían agravar las consecuencias negativas al cerco energético que sufren los civiles.

"Hay que respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional. Los principios de la libre determinación, el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos. Hay que abstenerse de la amenaza y del uso de la fuerza", ha expuesto.

En su comunicado, los Gobiernos de España, Brasil y México expresaron su "enorme preocupación" por la "grave crisis humanitaria" que atraviesa Cuba. Los tres países, además, han hecho un llamamiento a un diálogo "sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional" para encontrar una solución.

Han mostrado su compromiso para "incrementar de manera coordinada" su respuesta humanitaria "dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano".

Además, han emplazado a adoptar "medidas necesarias para aliviar esa situación" y llaman a evitar "acciones que agraven las condiciones de vida de la población".

Los países han reafirmado también su "compromiso irrenunciable con los derechos humanos, con los valores democráticos y con el multilateralismo", subrayando que el objetivo del diálogo que reclaman es el de "encontrar una solución duradera a la situación actual". "Que sea el pueblo cubano el que decida su futuro en plena libertad", han apuntado.

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