Esperar y mirar el reloj, el día a día en Rodalíes: los mismos trayectos, hasta media hora más lentos que hace 25 años

Los detalles Los usuarios del tren catalán están cada vez más hartos por el tiempo que pierden en la línea ferroviaria. La R4, la más afectada tanto por lo que se tarda de más como por el mayor número de paradas.

Los usuarios de Rodalíes en Cataluña enfrentan tiempos de viaje más largos que hace 25 años, lo que ha generado un creciente descontento. La línea R4, entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona Sants, es un claro ejemplo, pasando de un trayecto de una hora y 14 minutos con 12 paradas a una hora y 37 minutos con cinco paradas adicionales. La reducción de velocidad, como la observada en Gelida tras un accidente mortal, y la eliminación de trenes semidirectos son factores que contribuyen a estos retrasos. La R13, R14 y R3 también han experimentado aumentos en la duración de sus trayectos. Renfe y la Asociación de Promoción de Transporte Público atribuyen estos cambios a limitaciones por obras y la implementación del corredor del Mediterráneo. Los usuarios, resignados, lamentan la pérdida de tiempo en los trayectos actuales.

Rodalíes es más lento que hace 25 años. Es lo que los datos dicen. Es lo que los datos avalan. Es lo que muestra un cronómetro que hace comprensible el cada vez mayor enfado que hay entre los usuarios del tren en Cataluña. Porque para ellos se ha convertido en rutina mirar el reloj y esperar. Porque los retrasos son el día a día con el que tienen que lidiar.

Para muestra, la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona Sants. Es la línea en la que más ha aumentado el número de paradas y la duración del trayecto en comparación con hace 25 años.

Porque hace un cuarto de siglo el viaje duraba una hora y 14 minutos con 12 paradas; ahora, con datos del pasado año, el mismo trayecto es de una hora y 37 minutos con cinco paradas más.

Y a la llegada a Gelida, reducción de velocidad. Es donde se produjo el accidente mortal en enero y, después de más de dos meses con el servicio interrumpido, todo está de nuevo en marcha.

No es la única línea que ha visto aumentado los tiempos de trayecto y sus paradas. La R13 y la R14, que conectan Les Borges Blanques en Lleida con la capital catalana registran un incremendo de casi media hora; la R3, la de Vic, uno de un cuarto de hora con tres paradas más.

En Renfe y en la Asociación de Promoción de Transporte Público afirman que la explicación es simple: "Se han eliminado trenes semidirectos, se ha limitado la velocidad, por obras en Rodalíes y también por la implementación del tercer hilo del corredor del Mediterráneo.

Mientras, los usuarios se quejan resignados al perder más tiempo subidos en Rodalíes que hace 25 años.

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