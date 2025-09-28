"Ni una menos": miles de argentinos inundan las calles de Buenos Aires y piden justicia para las tres jóvenes asesinadas

El contexto Familias y allegados hacen un llamamiento para que las víctimas no caigan en el olvido: "Por favor, como país, únanse a nosotros. Lo ocurrido es terrible y nos pasó a todas, no solo a nuestra familia. Nos pasó como sociedad".

"Ni una menos". Es el grito que miles de manifestantes han cantado al unísono en las calles de Buenos Aires en una ruta hasta el Congreso Nacional. En su marcha, los argentinos han pedido justicia para las tres jóvenes que fueron brutalmente asesinadas el pasado 19 de septiembre presuntamente por una red de narcotráfico.

Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, subieron a una camioneta ese trágico viernes pensando que se dirigirían a un evento. Sin embargo, sus cuerpos fueron encontrados horas después en un domicilio donde agentes encontraron "muchísimas raciones de comida como si fueran viandas" y varios rollos de billetes envueltos con cintas. Pese a que hay cuatro detenidos, la investigación prosigue para esclarecer los hechos.

Tras la tragedia, que ha dejado en shock a Argentina, se descubrió que el asesinato había sido retransmitido en directo en un grupo cerrado de Instagram con el objetivo de intimidar a miembros de una organización narco transnacional. Así lo anunció el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso.

"Lo ocurrido es terrible"

Hundida y enfurecida a partes iguales, Sabrina, la madre de Morena, asegura que "es injusto saber por lo que pasaron": "No tenían la culpa", indica. Este triple feminicidio ha causado una gran movilización en más de una decena de ciudades argentinas durante las últimas jornadas.

"Yo no pido justicia, exijo verdad, pues la verdad vale más que la justicia. La primera a veces se inclina por un lado o por el otro. Pero estamos aquí por la verdad, para saber quién fue", ha explicado el abuelo de Morena y Brenda, que eran primas.

Pese a que se han anunciado varias detenciones, el presunto líder de la banda sigue sin poder localizarse, por lo que familias y allegados hacen un llamamiento para que las jóvenes no caigan en el olvido: "Por favor, como país, únanse a nosotros. Lo ocurrido es terrible y nos pasó a todas, no solo a nuestra familia. Nos pasó como sociedad", ha sdentenciado Carla Saavedra, tía de Lara Gutierrez.

