Confesión en directo: un hombre afirma haber matado a sus padres durante una entrevista de televisión

Lorenz Kraus, de 53 años, confesó en una entrevista en directo con la televisión local de Albany, Nueva York, haber asesinado a sus padres en 2017. Inicialmente reticente, Kraus describió cómo asfixió a su padre con las manos y a su madre con una cuerda, alegando que fue por piedad debido a sus problemas de salud. La policía había encontrado los cuerpos enterrados en el jardín familiar un día antes, mientras Kraus mantenía que sus padres se habían mudado a Alemania. Tras la confesión, fue arrestado y encarcelado, reiterando que no se arrepiente de sus acciones.

Confesar haber matado a tus padres ocho años después y, encima, hacerlo en directo durante una entrevista. Eso es lo que ha hecho Lorenz Kraus mientras hablaba con la televisión local de Albany, en Nueva York.

Al inicio, el hombre de 53 años se mostró reticente a hablar, pero el entrevistador logró que hasta describiera cómo asfixió a sus padres en 2017: "Con mi padre, usé las manos. Con mi madre, una cuerda".

Kraus asegura que lo hizo por piedad porque sus padres ya estaban mayores. Su madre tenía secuelas de una caída y a su padre la habían operado de cataratas. "Mi preocupación por su sufrimiento era primordial. Cumplí con mi deber como hijo", se justifica.

Ahora bien, el día anterior a la entrevista, la policía había encontrado dos cadáveres enterrados en el jardín de la casa familiar. Desde hacía años nadie había tenido noticias de ellos, pero seguían cobrando la pensión.

La justificación de Kraus a vecinos y familiares fue sus padres habían decidido mudarse a Alemania. Pero quizás, al verse acorralado, fue cuando el asesino confeso decidió llamar a la cadena y solicitar la entrevista.

"¿Los enterraste para encubrir tu crimen? ¿No querías que te descubrieran?", pregunta el periodista. "Claro. O sea, ¿qué hago?", responde Kraus.

Mientras tanto, la policía esperaba al parricida en la puerta, donde le acabó deteniendo a la salida del plató. Kraus está acusado de dos delitos y ya ha ingresado en prisión, donde ha recibido de nuevo al periodista para reiterar que no se arrepiente y que las personas mayores tiene derecho a decidir si quieren seguir viviendo.

El problema es que fue él quien tomó la decisión y no sus padres.

