Los cruceros sufren las consecuencias del hantavirus: ya hay clientes que han retrasado o cancelado sus viajes por miedo

Los detalles El brote está golpeando a las navieras, ya que muchos se están replanteando sus vacaciones de verano. Las agencias de viaje están recibiendo, sobre todo, llamadas preguntando por las medidas de seguridad.

El sector turístico enfrenta incertidumbre debido al hantavirus, que ha generado preocupación entre los viajeros. Según Roberto Orta de 'Infinita Viajes', el turismo ya había experimentado altibajos por el conflicto de Irán, y ahora las reservas de vacaciones podrían retrasarse. Isabel Suárez de 'Azulmarino' menciona que algunos clientes del Imserso viajan con inquietud, mientras que Rebeca Mamblona de 'Botamara' observa una disminución en la actividad. Las agencias reciben llamadas sobre el riesgo y la cobertura de seguros, aunque Roberto Orta aclara que el seguro no cubre cancelaciones sin justificación médica. Algunos pasajeros de cruceros no parecen preocupados, pero la situación sigue siendo incierta.

El hantavirus toca a la puerta y al sector turístico no le queda otra que cruzar los dedos. En un año de bruscos altibajos, "en el que con el conflicto de Irán estuvo un poco paralizado todo", tal y como señala Roberto Orta, de 'Infinita Viajes', llegaba la época de reservar las vacaciones. Sin embargo, el mejor momento del año parece que va a retrasarse para algunos.

Y es que ya hay quien se ha echado para atrás y también los que reconocen que han viajado, pero con miedo. "Algún cliente del Imserso que viajaba a viajaba a Tenerife lo ha hecho intranquilo porque el barco paraba allí", subraya al respecto Isabel Suárez, de la agencia 'Azulmarino'.

En la misma línea, Rebeca Mamblona, trabajadora de la agencia 'Botamara', lamenta que "esta semana está yendo más flojita". "Justo esta mañana unos clientes que tenían un crucero por el Caribe me han transmitido que ahora les da miedo", expresa.

Las llamadas a las agencias son de preocupación por posible riesgo, así como para saber hasta dónde cubre el seguro antes y durante el viaje la cancelación o la hospitalización. Roberto Orta, de 'Infinita Viajes', aclara que en este caso "no está cubierto". "Tiene que ser una causa justificada médica y que un médico verifique y certifique que no se puede viajar", explica.

Preguntamos a los que el hantavirus les ha pillado mientras estaban de crucero. "Hablamos de ello durante las comidas, pero a nadie le preocupa", manifiesta un hombre. Ahora, solo queda por saber hasta dónde está dispuesto a llegar el virus.

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