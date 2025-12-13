Camboya cierra las fronteras con Tailandia tras denunciar nuevos bombardeos sobre su territorio

El contexto Ante la creciente tensión entre ambos países, Malasia ha realizado una propuesta de alto el fuego que debería producirse a las 16:00 hora peninsular de España.

Camboya ha decidido cerrar todos sus pasos fronterizos con Tailandia tras denunciar nuevos bombardeos por parte del país vecino, según informó el Ministerio del Interior. Este cierre es inmediato y afecta a todos los puntos de entrada y salida. La medida se toma a pesar de un intento de mediación por parte de Malasia, cuyo primer ministro, Anwar Ibrahim, propuso un alto el fuego tras dialogar con los líderes de ambos países. Ibrahim expresó su preocupación y pidió moderación, sugiriendo el despliegue de observadores internacionales. No obstante, Camboya sigue acusando a Tailandia de atacar su territorio, afectando áreas como Meanchey y varios templos históricos.

Camboya ha anunciado el cierre de todos los pasos fronterizos con Tailandia después de denunciar nuevos bombardeos del país vecino.

El anuncio lo ha realizado un portavoz ministerial en su rueda de prensa diaria. El cierre, han afirmado, se aplica "a todos los puntos de entrada y salida del país con carácter inmediato".

Hace escasas horas, Anwar Ibrahim, primer ministro de Malasia, anunciaba la propuesta de su país de un alto el fuego tras las conversaciones que había emprendido por separado con Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia, y con Hun Manet, su homólogo camboyano.

"Durante estas conversaciones, transmití la profunda preocupación de Malasia por la situación. Insté a ambas partes a ejercer la máxima moderación, cesar todas las hostilidades y abstenerse de cualquier acción militar, incluyendo el uso de la fuerza o el avance de unidades armadas, a partir del 13 de diciembre a las 22:00", ha indicado Ibrahim.

El primer ministro malasio también ha solicitado el despliegue del Equipo de Observadores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, dirigido por el jefe del Ejército de Malasia, el general Nizam bin Jaffar, "para supervisar la evolución de la situación sobre el terreno" junto a una valoración por satélite del Ejército de EEUU.

Sin embargo, Camboya ha denunciado que Tailandia sigue atacando su territorio. El Ministerio, en su último balance, habla de bombardeos al norte de Meanchey, incluyendo los templos de Ta Moan, Ta Krabey, Khnar y Thmar Daun, y frente al templo de Preah Vihear.

