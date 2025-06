Al menos 600 muertos en un mes: la masacre diaria a la que se enfrentan los gazatíes en los centros de reparto de comida

Son una masacre diaria. Un lugar que debía ser de ayuda humanitaria y que día tras día se convierte en el final para muchos gazatíes. Así son los repartos de comida en Palestina. Así son las llamadas colas del hambre. Las peligrosas colas del hambre, en la que la desesperación es constante y en las que, en un solo mes, han muerto 600 personas por conseguir comida.

Por poder comer. Para obtener algo de alimento mientras que vigilan las tropas israelíes. En uno de estos lugares, un taque de Israel ha matado al menos a 28 personas. Es lo que día a día se vive en la Franja.

Apenas 50 palés de comida. Cincuenta, y 3.000 heridos en apenas 30 días. Es la supervivencia. Es lo que sucede diariamente en un lugar diezmado y aniquilado por Benjamin Netanyahu.

Y es que no hay nada en Gaza. Los gazatíes se exponen a la muerte a cada hora que pasa para conseguir recursos. Para convertir, por ejemplo, el plástico en combustible. "Me quedó aquí 12 horas entre humo, fuego y llamas. Es arriesgado, pero quiero una fuente de ingresos para mis gastos", cuenta Mohammed, fabricante de combustibles alternativos.

El acceso al carburante es limitado y prohibitivo, así que hay quien como él recurre a la vía alternativa: "Este diésel es barato. Aceptable para los coches y está ampliamente disponible. Recurrimos a esta alternativa para facilitar las cosas".

"Si no producimos, los vehículos no funcionarán, el transporte no funcionará y los generadores no funcionarán", explica Mohammed.

Israel mata a siete civiles en Gaza y Jan Yunis

Israel, mientras, ha matado a siete personas en bombardeos en Gaza y Jan Yunis. Cinco, entre los que había una mujer y un niño, han muerto en un bombardeo que ha impactado en una tienda de campaña que se usaba como refugio para personas desplazadas en Mawasi.

Los otros dos fallecidos, dos niños, han perdido la vida en una vivienda familiar cerca de una gasolinera en el barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza.