Al menos 27 muertos y ocho heridos graves en un incendio en un bar de Bangkok

Los detalles Los agentes están inspeccionando el interior del edificio y la ruta de evacuación, que, según un análisis preliminar, estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

Un incendio en un bar de Bangkok ha dejado al menos 27 muertos y 18 heridos, según las autoridades tailandesas. El fuego comenzó en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital. El primer ministro, Anutin Charnvirakul, visitó el lugar y confirmó el número de víctimas, mientras que el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó que ocho heridos están en estado grave. Las autoridades investigan el origen del incendio y han señalado que la ruta de evacuación estaba bloqueada. En 2022, otro incendio en una discoteca del país causó 15 muertos y 37 heridos.

Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en el incendio de un bar de Bangkok, según han informado las autoridades tailandesas, que han indicado que el fuego se inició en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha acudido a la zona para supervisar la situación y ha comunicado a los medios que 27 personas fallecieron en el incendio y varios heridos fueron trasladados al hospital.

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, ha subrayado que de los 18 heridos, ocho se encuentran en estado grave, tal y como ha publicado 'Thai PBS', que informa de que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas y el origen del fuego.

Además, el gobernador de Bangkok ha declarado que los agentes están inspeccionando el lugar, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que, según un análisis preliminar, estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

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