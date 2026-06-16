Meloni confiesa que lleva un mes sin fumar y se pasa al café en una charla informal en el G7

Los detalles En la cumbre de Egipto de 2025, la primera ministra italiana aseguró: "No quiero matar a nadie" después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le aconsejase que dejase este mal hábito. "Te veo bien, pero tengo que obligarte a dejar de fumar", aseguró.

La cumbre del G7, que se está celebrando en Francia, nos deja este martes algo más que noticias y decisiones políticas. En este caso, nos ha dado una escena curiosa: la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconociendo que ha dejado de fumar.

Según ha confesado en una charla informal, lleva un mes sin fumar ni un solo cigarrillo, aunque ha tenido que recurrir a otra cosa para despertarse: el café. Sin duda, este martes iba a necesitarlo, pues a Meloni le esperaba una larga jornada en esta cumbre del G7.

Los líderes de los principales países europeos junto a Estados Unidos se han reunido en el balneario de Evian, en medio de los Alpes franceses, para debatir sobre dos de los principales problemas en la actualidad: la guerra de Ucrania y el frágil y reciente acuerdo alcanzado entre Donald Trump e Irán para acabar con la guerra en Oriente Medio.

Ya en 2025, en plena cumbre en Egipto, Meloni tuvo una curiosa conversación con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Entonces, el turco le recomendó que dejara ese hábito. "Te veo bien, pero tengo que obligarte a dejar de fumar", dijo Erdogan. A lo que Meloni respondió: "No quiero matar a nadie".

Pero Meloni confesando que ya no fuma no es la única curiosidad de la jornada de este martes en el contexto de esta reunión internacional. De nuevo, con la italiana como protagonista, ha sido comentado su saludo, pues ha dado dos besos a todos los líderes menos al francés, a Emmanuel Macron.

Sin olvidar la soledad del presidente de EEUU. En un momento de corrillo entre los líderes de Europa, se ha podido ver a Trump apartado. No ha encontrado la sintonía que sí hay entre el resto.

Para terminar, no podemos olvidar el regalo del canciller alemán Mertz a Trump: una camiseta de la selección de Alemania con su número de presidente.

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