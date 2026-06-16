Trump se reúne con Zelenski al margen de un G7 que refuerza las sanciones contra Rusia: "Tuvimos una muy buena reunión"

Los detalles El presidente estadounidense se ha jactado de haber puesto fin "a ocho guerras", pero ha reconocido que el conflicto en Ucrania pensaba que "iba a ser la más fácil" pero apunta que "hay mucha aversión entre los dos líderes".

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron al margen de la cumbre del G7 en Évian, Francia, en un encuentro que Trump calificó como "muy bueno", anunciando una futura reunión. Aunque Zelenski asistió como invitado a la cumbre, ambos líderes mantuvieron una breve reunión de más de 20 minutos. Trump expresó su interés en terminar la guerra en Ucrania, afirmando que tanto Zelenski como Putin están abiertos a una solución. Zelenski solicitó a Trump la licencia para que Ucrania pueda fabricar sistemas y misiles antiaéreos Patriot. Los líderes del G7, incluido Trump, apoyaron a Ucrania y discutieron presionar a Rusia con más sanciones al petróleo. Fuentes francesas indicaron que Trump felicitó a Zelenski por la situación actual del conflicto.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se han reunido este martes al margen de la cumbre del G7 en Évian (Francia) en un encuentro que el presidente estadounidense ha calificado de "muy bueno", tanto que ha aseverado que mantendrá otro próximamente.

Pese a que el presidente ucraniano ha comparecido delante de los líderes de los países que componen el G7 como persona invitada por la cumbre, ambos mandatarios han desvelado que han mantenido un breve encuentro de algo más de 20 minutos al margen del G7.

"Tuvimos una buena reunión. Le voy a ver de nuevo después. Tuvimos una muy buena reunión. Rusia debería llegar a un acuerdo. Ha perdido una cantidad tremenda de gente, y también Ucrania", ha explicado Trump a los medios de comunicación al inicio de su reunión con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Un encuentro que llega en el mismo día en el que el presidente estadounidense ha vuelto a mostrar interés público por terminar con la guerra en Ucrania: "He puesto fin a ocho guerras. Esta era la que pensaba que iba a ser la más fácil. Hay mucha aversión entre los dos líderes (Zelenski y Putin)".

La última reunión entre Zelenski y Trump se remonta a diciembre del pasado año en la residencia del estadounidense en Mar-a-Lago (Florida, EEUU). Este lunes, Trump había afirmado que "tal vez" sea posible "hacer algo" para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano están "abiertos a ello", reconociendo conversaciones con el Kremlin.

Por su parte, Zelenski ha detallado que este martes ha vuelto a pedir a Trump que le dé la licencia necesaria para que Ucrania pueda fabricar por sí misma los sistemas y los misiles antiaéreos Patriot que el país necesita para defenderse de los misiles balísticos rusos. "Hemos hablado sobre esto con el presidente Trump y nuestros equipos trabajarán para que, Dios quiera que funcione esta vez, obtengamos licencia para la producción de los sistemas y los misiles antibalísticos en cuestión", ha comentado a los periodistas.

Las sanciones a Rusia

En el marco de la cumbre, los líderes del G7 han respaldado a Ucrania, incluido el propio Trump, a su soberanía y a su integridad territorial y han coincidido en que hay que presionar más Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo.

Fuentes diplomáticas francesas recogidas por la Agencia Efe han señalado que esa mayor presión podría ejercerse en especial con nuevas sanciones sobre las exportaciones al petróleo ruso, una vez que se concrete el desbloqueo del estrecho de Ormuz. Las mismas fuentes señalaron que Trump ha felicitado a Zelenski por la dinámica actual del conflicto.

La sesión sobre Ucrania, que ha durado alrededor de una hora y media, había estado precedida por una reunión cara a cara entre Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron, que quiso tener un gesto de deferencia pública hacia él al salir a recibirlo al jardín del hotel donde se desarrolla la cumbre y acompañarlo delante de las cámaras durante varios minutos.

Las fuentes francesas insistieron en la posición unitaria de apoyo a Ucrania manifestada por todos los miembros del G7, ya que precisamente el objetivo que se había marcado Macron al poner este asunto en la agenda era conseguir afirmar a Estados Unidos como un "socio fiable" tras los desencuentros del pasado de Trump con Zelenski.

Públicamente, Trump sí ha abierto la puerta a un restablecimiento de las sanciones al petróleo ruso, ahora que los precios del crudo están bajando gracias al optimismo por el acuerdo de paz con Irán. "Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ahora está fluyendo. Habíamos suspendido sanciones porque, evidentemente, no queríamos perjudicar a Estados Unidos", ha aseverado.

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