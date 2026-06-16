Arranca el G7 con una estrategia común: evitar que Trump dinamite la cumbre

El contexto La cumbre comienza con el recuerdo de todas las veces que el presidente de Estados Unidos ha atacado a algunos de los líderes con los que ahora se le puede ver mostrando cordialidad.

En la cumbre del G7, Donald Trump se ha reencontrado con líderes europeos a quienes ha criticado anteriormente. Ha atacado a Emmanuel Macron y se ha referido al primer ministro canadiense de manera despectiva. Los líderes europeos buscan una estrategia común para mantener contento a Trump. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha intentado suavizar la relación regalándole una camiseta futbolera. Merz ha caído en desgracia por no apoyar a Trump en la guerra de Irán, lo que ha afectado alianzas como la anglosajona y la de Trump con Giorgia Meloni. Macron, anfitrión del G7, enfrenta el desafío de manejar a Trump, conocido por sus desplantes.

Donald Trump se ha reencontrado en la cumbre del G7 con líderes a los que en el pasado ha criticado. No se salva ninguno. Por ejemplo, atacó al presidente francés, Emmanuel Macron, diciendo que su mujer le trata fatal; tambien se refirió al primer ministro canadiense llamándole el gobernador de su Estado 51.

Ahora, estos líderes tratan de tener una estrategia común para mantener contento a Trump. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha intentado suavizar la situación con un regalo. El líder alemán le ha regalado a Trump una camiseta futbolera con el número de su presidencia cuando se disputa el Mundial en Norteamérica.

No sabemos cuántos puntos habrá recuperado así Merz, caído en desgracia por no seguirle la jugada a Trump con la guerra de Irán.

Por eso mismo hemos visto romperse el 'tándem' anglosajón, ya que Reino Unido tampoco quiso ayudar a Estados Unidos con este conflicto. Un asunto que ha hecho que también se rompan duplas como la que unía al estadounidense y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Ni a los japoneses se les olvidan los 'fuera de juego' trumpianos. Papelón, sobre todo, el que tiene el anfitrión de este G7, Macron, del que Trump tanto se ha burlado.

Se teme que al presidente de Estados Unidos le dé por hacer saltar esta cumbre como acostumbra, con espantadas o moviéndose por ellas literalmente a codazos.

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