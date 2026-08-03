Trump vuelve a acordarse de España por la crisis en Ceuta y cree que "la inmigración ilegal está matando" a Europa

El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación tras firmar una orden ejecutiva

¿Qué ha dicho? "Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí", ha defendido Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la inmigración ilegal está perjudicando a Europa y comparó la situación con la de su país bajo los demócratas, cuando, según él, las fronteras estaban abiertas. Trump aseguró conocer Europa mejor que sus líderes y señaló la inmigración y la energía como los principales problemas del continente. Criticó las políticas migratorias pasadas de Estados Unidos, destacando que su administración ha logrado una frontera más segura mediante deportaciones y restricciones. Además, expresó su preocupación por el uso de molinos de viento en Europa, calificando esta apuesta energética como un error económico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave norteafricano español de Ceuta.

"Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval.

"Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de 25 millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían", afirmó.

Trump se vanaglorió de que actualmente su país tiene la "mejor frontera" por la que "no ha entrado ni una sola persona" en 15 meses tras endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones de visados y seguridad en frontera.

El inquilino de la Casa Blanca cree que "la inmigración es un problema increíble para Europa" porque está dejando "entrar a gente que, en muchos casos, no va a aportar nada positivo", una posición compartida por varios miembros de su Gabinete, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, acusó sin base a "muchos de ellos (migrantes)" de cometer "más de un asesinato": "Terminaremos igual si ponen en el poder a esos lunáticos que veo postulándose para cargos públicos", advirtió.

El presidente estadounidense dijo sentir "mucha pena" por lo que está pasando Europa tanto con la migración como con la energía. "Hay molinos de viento por todas partes. Con los molinos de viento pierdes hasta la camisa. Cualquier país que apuesta por los molinos de viento es un perdedor. Así es, solo hay que fijarse: si tienen molinos de viento, son unos perdedores, porque con ellos se pierde dinero", aseveró.

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