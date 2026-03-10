Mark Ruffalo halaga la posición antibelicista de Sánchez: "Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos"

El actor estadounidense Mark Ruffalo posa con el premio a la mejor película, musical o comedia por "Poor Things" durante la 81ª edición de los Premios Globo de Oro en The Beverly Hilton.

"Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos". Así de claro se ha mostrado el actor estadounidense Mark Ruffalo sobre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su postura antibelicista ante la escalada de tensión en Oriente Medio.

El pasado 4 de marzo, Sánchez marcó la posición de España en el conflicto que se vive en Oriente Medio recuperando el "No a la guerra". Pese a las amenazas de Donald Trump por la negativa del Ejecutivo español a que las fuerzas estadounidenses usen las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán, Sánchez no se ha desmarcado de su posición exigiendo a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen sus ataques "antes de que sea demasiado tarde".

Una posición que ha sido internacionalmente halagada, sobre todo por los turcos. Tanto es así, que incluso en los informativos nacionales su presentadora agradecía a Pedro Sánchez, en un perfecto castellano, su postura respecto a este conflicto. "Gracias España por estar en el lado correcto de la historia", señalaba.

Y no solo eso. Las redes sociales se han llenado la última semana con vídeos fandom y memes e incluso en los campos de fútbol turcos han comenzado a sonar pasos dobles mientras la población intenta entonar nuestras canciones.

Unos días antes de estallar el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, la actriz estadounidense Susan Sarandon, premio Goya Internacional 2026, se emocionó en una rueda de prensa al señalar la "lucidez moral" de España, un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza. La actriz remarcó que su presidente, Pedro Sánchez, está "en el lado correcto de la historia". "Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros" en EEUU.

Ahora, ha sido el actor Mark Ruffalo quien ha reconocido a Pedro Sánchez fuera de las fronteras españolas. "Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos", ha escrito en Threads el actor, conocido entre otros por su papel de El Increíble Hulk en las películas de Marvel.

"Tenemos que retirarnos de esta guerra. ¡Hagamos lo contrario de lo que se hizo en Irak! Detengamos esta locura. Irán no es una nación atrasada. Estamos subestimando deplorablemente su ejército, su sociedad y su pueblo", ha indicado. "Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu (...) Todo el mundo sufrirá", ha añadido.

