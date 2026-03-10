Von der Leyen asegura que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

El contexto La presidenta de la Comisión Europea vuelve a hablar de los errores de la Unión Europea tras preguntarse este lunes si el sistema imperante hasta ahora "es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico".

Las últimas 24 horas de Ursula Von der Leyen han girado en torno a poner en cuestión el proyecto europeo. Su primer señalamiento tuvo lugar este lunes cuando la presidenta de la Comisión Europea aseguró que Europa "ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá". Von der Leyen fue un paso más allá al preguntarse si el sistema actual "es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico" e invitó a los países a "reflexionar con urgencia" si este modelo ha podido "seguir el ritmo de los cambios que nos rodean".

Este martes, la alemana ha tachado de "error estratégico" de Europa el hecho de alejarse de la energía nuclear, una "fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", según la presidenta de la Comisión Europea. Sus palabras llegan desde la cumbre sobre energía nuclear para uso civil que se celebra en París, donde se ha encontrado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ha anunciado la movilización de 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una nueva estrategia europea para acelerar los pequeños reactores modulares con el fin de poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030.

Según Von der Leyen, esta garantía financiera de 200 millones busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, explicando que esos fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea. Según la alemana, los precios de la electricidad "estructuralmente demasiado altos" y esta cuestión se ha vuelto "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea.

En su discurso, Von der Leyen ha expresado que la energía nuclear y las energías renovables son compatibles y el uso de ambas energías podría garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial de la Unión Europea, todo dentro de una estrategia que también incluye la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar estas normas.

Emmanuel Macron, por su parte, se ha sumado a la defensa de la energía nuclear con el objetivo de conseguir "más independencia" para Europa dentro del "actual contexto geopolítico". "Cuando se es demasiado dependiente de los hidrocarburos se puede convertir en un elemento de presión y desestabilización", opina Macron, que añade que "en todos los países donde se produce energía nuclear se incrementa la independencia energética".

Las palabras de Von der Leyen han sido muy criticadas en las últimas horas. Tanto es así que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha desmarcado de sus proclamas sobre ese "viejo orden mundial", con el portugués defendiendo la necesidad de " garantizar que el mundo siga basado en reglas". Es más, Costa ha llegado a decir que Estados Unidos y la Administración Trump "desafían el orden internacional".

Según Costa, Europa debe apostar por las "soluciones multilaterales" de los conflictos y por la defensa de "los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", garantizando que el mundo "siga basado en reglas y en la cooperación, evitando una mayor fragmentación global".

"Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al Derecho internacional. Rusia viola la paz, China altera el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en reglas", denuncia Costa.

