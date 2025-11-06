El efecto Mamdani llega a España y gusta a todos menos al PP de Ayuso: "Es abiertamente izquierdista y contrario a los valores occidentales"

¿Qué ha pasado? El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache Gosende, ha hecho unas declaraciones en las que se ha mostrado en contra de su elección.

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York ha generado reacciones diversas en España. Desde partidos progresistas, se le considera "un soplo de esperanza", con figuras como Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero elogiando su victoria. El PSOE lo felicitó en X, destacando su campaña progresista. Salvador Illa y Mónica García también expresaron su apoyo, resaltando su defensa de la diversidad y oposición al trumpismo. Sin embargo, el PP madrileño, a través de Carlos Díaz-Pache Gosende, criticó su elección por considerarlo contrario a los valores occidentales. Mamdani, aunque solo un alcalde, ha revitalizado el entusiasmo progresista.

El efecto de la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York ha llegado hasta nuestro país. Referentes de partidos progresistas le han señalado como "un soplo de esperanza", incluso Carles Puigdemont ha tenido buenas palabras para él. Sin embargo, el PP madrileño se ha mostrado frontalmente en su contra.

"No me gusta que haya un alcalde en Nueva York, no por musulmán, sino por contrario a los valores occidentales.Abiertamente izquierdista, abiertamente contrario a los valores que hicieron grande EEUU. Las medidas que hemos conocido creo que no van en la línea de lo que necesitan los ciudadanos de Nueva York", ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache Gosende.

Nada que ver con las palabras que le ha dedicado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha pedido que haya más "alcaldes como el de Nueva York" y que "ganen las elecciones". Por su parte, el PSOE en su perfil de X no ha dudado en felicitarle, publicando un mensaje en el que se puede leer: "Un socialdemócrata cuya campaña basada en políticas progresistas ha renovado el entusiasmo de la ciudad. Su victoria es una inspiración".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quien ha subrayado que Mamamdani es "un soplo de esperanza". Un poco más a la izquierda, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha escrito en X: "Recuperar la esperanza para devolver la ciudad a quienes viven en ella. Plantar cara al trumpismo defendiendo la diversidad que nos hace más fuertes. Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York y de nuestros corazones".

Pero la gran sorpresa entre los apoyos que le han surgido a Mamdani en España, precisamente la ha dado alguien que no se encuentra en ella. El líder de Junts, Carles Puigdemont, también ha utilizado la plataforma X para dedicarle buenas palabras. "En un momento en el que la democracia cotiza a la baja entre los votantes más jóvenes, la victoria de un candidato que basa su discurso en la radicalidad democrática -más allá de compartir o no su ideario- es una invitación a no perder la referencia de los puntos cardinales sobre los que cabe enmarcar la acción política, y, por tanto, a no perder la esperanza", ha indicado.

Con todo, queda patente que Mamdani es solo un alcalde, pero ha devuelto la esperanza a los progresistas y despertado el interés de medio mundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.