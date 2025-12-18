La Fiscalía pide cadena perpetua para el asesino de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón

En octubre, Tetsuya Yamagami se declaró culpable del asesinato del ex premier nipón. El juicio concluye este jueves, aunque el veredicto no se conocerá hasta el mes de enero.

Tras 18 sesiones de audiencias, el juicio contra el asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe se acerca a su fin. Este jueves se ha celebrado en el distrito de Nara la última audiencia del caso contra Tetsuya Yamagami, el autor confeso del magnicidio, que se declaró culpable tres años después. Ahora, la Fiscalía ha pedido cadena perpetua para el acusado, aunque el veredicto no se conocerá hasta el 21 de enero de 2026.

Yamagami, sobre quien pesan otros delitos además del de asesinato, ha admitido que mató a Abe, alegando que el rencor que sentía hacia la Iglesia de la Unificación, de la que su madre es ferviente seguidora, lo motivó a hacer lo que hizo, asesinando a quien consideraba aliado del grupo, según The Japan Times. El acusado usó una pistola casera para disparar contra Abe, primer ministro de Japón hasta 2020. Yamagami, exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Defensa, fue detenido en el mismo lugar del ataque, después de disparar en dos ocasiones, una vez en el cuello y otra, en el corazón. "No hay duda de que lo hice", declaró en la primera sesión de su juicio, a finales de octubre.

Tras el magnicidio, Yamagami explicó el resentimiento que sentía hacia esta institución religiosa, por la que, asegura, se arruinó su madre.

