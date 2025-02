Macron convoca a los líderes europeos para tratar la guerra de Ucrania ante la fractura con EEUU

La Unión Europea parece fuera de los planes de Donald Trump para negociar la paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos parece decidido a entablar él mismo las negociaciones con la Rusia de Vladimir Putin e incluso no contó en un inicio con Ucrania para llegar a ese acuerdo. Ahora, la UE mueve ficha y Emmanuel Macron ha invitado a varios líderes europeos a mantener una reunión en París sobre el conflicto bélico.

El presidente de Francia ha invitado a varios líderes europeos a mantener una reunión especial el próximo lunes en París sobre Ucrania después de los planes anunciados por el presidente estadounidense. Trump ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de contar con Europa en las negociaciones pese a las reivindicaciones de varios países europeos que la presencia de la UE es necesaria en cualquier negociación.

No obstante, esta reunión no es oficial y, por tanto, Macron no ha realizado invitaciones formales a los diferentes paíeses. En el caso de España, fuentes de Moncloa han confirmado a laSexta que mantienen conversaciones con el equipo del presidente francés para conocer los detalles de la reunión en la que, de momento, España no está invitada, al igual que otros países de peso europeos.

Según la agencia 'Bloomberg', sí están invitados el canciller alemán Olaf Scholtz y el primer ministro británico, Keir Starmer, que tienen previsto asistir a la reunión que Macron está organizando en París.

Además, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, también ha confirmado la asistencia del primer ministro polaco, Donald Tusk, a través de una publicación en X, si bien la eliminó posteriormente. Con ello, Polonia, Alemania y Reino Unido tendrán representación en la reunión sobre Ucrania de la que han salido pocos detalles más allá de las conversaciones para realizarla por parte del equipo de Macron. Por su parte, el diario británico 'The Guardian' incluye como asistentes a esa reunión al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, así como la presidenta italiana Giorgia Meloni.

De hecho, Macron trasladó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, su "intención de coordinar medidas para un fin justo de la guerra" iniciada por Rusia y ha hecho un llamamiento a las autoridades de Estados Unidos para que intenten "convencer" al presidente ruso, Vladimir Putin, de poner fin a la agresión cuando están a punto de cumplirse tres años de conflicto.

Y, durante su intervención en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski ha abogado por la constitución de un "Ejército europeo" como paso siguiente en la defensa de su país contra la invasión rusa y por la protección de sus países frente a amenazas exteriores en medio de dudas sobre el respaldo actual de Estados Unidos.

Eso sí, el gigante norteamericano sigue firme en su idea de no contar con Europa en las negociaciones. Para ellos, el acuerdo debe negociarse entre Rusia, Ucrania y ellos mismos. "Puede haber ucranianos, rusos y claramente estadounidenses en la mesa hablando", afirma el representante de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, general Keith Kellogg.

Según el enviado especial estadounidense, el motivo por el que los acuerdos de paz anteriores fracasaron, es por haber demasiados países involucrados. Pero el menosprecio de Estados Unidos a Europa ha sido constante en la Conferencia de Seguridad de Múnich que acaba este domingo.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha llegado incluso a cargar contra los valores europeos: "La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro: el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con Estados Unidos".

Por ello, mañana en París los países europeos tratarán de sacar músculo ante los desprecios estadounidenses y también está previsto que se debata sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN y de cómo pueden ofrecerle garantías de seguridad.