Ucrania queda en manos de Trump y Putin frente una Europa irrelevante y una OTAN que agoniza

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, negocia directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el que ha confirmado que se reunirá en Riad, capital de Arabia Saudí. Después, se le informa al dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, pero los minerales del país invadido serán para el magnate, como también lo será la reconstrucción que ya se ha ofrecido a empresas norteamericanas. Eso sí, pretenden que la defensa de Ucrania la garantice Europa. Es así como funciona el nuevo mundo creado por Trump. Un nuevo orden en el que Europa no pinta nada, mientras la OTAN va muriendo delante de nuestras narices.

Desde el otro lado, desde Rusia este jueves aseguran que esa conversación telefónica de hora y media este miércoles entre Putin y Trump fue positiva, al tiempo que consideran que es así como debe llevarse a cabo la comunicación entre ambos. Si bien tampoco desde Rusia hablan de fechas para el encuentro, lo único que dicen es que esas citas pueden tardar en prepararse meses. Y es que el ruso sabe que esa reunión va a significar un antes y un después.

De hecho, durante la tarde de este jueves el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, no ha cerrado la puerta a que Ucrania participe en las conversaciones, aunque sí que ha dejado claro que la voz cantante va a ser la de Rusia y Estados Unidos: "De una forma u otra, Ucrania participará en las negociaciones. Pero también habrá una vía bilateral ruso-estadounidense en este diálogo", ha explicado el vocal. Por eso que en esa reunión no vaya estar el actor que debería ser el principal, Ucrania.

Temor en Ucrania... y la UE

Precisamente, su presidente ha tomado la palabra durante una visita a una central nuclear. Allí, ha admitido su temor a que EEUU y Rusia no cuenten con ellos en sus negociaciones. "Es importante que todo no salga según el plan de [el presidente ruso, Vladimir] Putin, que quiere hacer todo lo posible para que sus negociaciones sean bilaterales, entre él y los Estados Unidos de América. Nosotros, como país soberano, simplemente no podremos aceptar ningún acuerdo sin nosotros", ha sentenciado el presidente de un país que lleva ya casi tres años de guerra.

Un exigencia similar a la de la Unión Europea (UE). Los mensajes que llegan desde Europa ante las negociaciones bilaterales entre Trump y Putin son claros: se tiene que contar con todos los implicados para cualquier negociación de paz. De hecho, se reitera que si Ucrania se resiste a ese acuerdo, Europa va a ponerse de su lado, puesto que "cualquier solución rápida" implicaría "un acuerdo sucio" que "simplemente no funcionará", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

"Es necesario que Europa y Ucrania también implementen el acuerdo. Así que sin nosotros en la mesa, ya saben, pueden ponerse de acuerdo sobre lo que quieran, pero simplemente fracasarán porque no se implementarán. Cualquier solución rápida es un acuerdo sucio, como ya hemos visto antes, en lo que respecta a los acuerdos de Minsk, por ejemplo, y simplemente no funcionará", reiteraba la diplomática.

Una idea que también ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una publicación en X ha anunciado haber hablado con Zelenski este jueves, al que dice haber reiterado su apoyo que "va más allá de las palabras". También ha destacado estar en línea con la posición de la UE, pues "una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo de paz injusto".

La OTAN, agonizante ante el Tío Sam

Otra voz relevante en estos instantes es la OTAN, desde donde este jueves asumen por primera vez con claridad que Ucrania no formará parte de la alianza transatlántica, porque dicen "eso nunca se ha acordado". Lo hace desde su reunión Bruselas donde se ha reiterado que el objetivo de la alianza es que esa paz, si se firma, vaya más allá, es decir, que se certifique que no habrá más ataques en el futuro y que no se vea como "una derrota de Occidente", ha subrayado el secretario general Mark Rutte.

En esa cumbre de la alianza militar ha estado presente EEUU, en concreto, su nuevo secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth, quien ha advertido que "el presidente Trump no permitirá que nadie convierta al Tío Sam en un 'Tío Tonto'". En definitiva, ha venido a decir que no se tome por tonto a la potencia, al tiempo que ha insistido en la idea de que los países europeos van a tener que hacerse responsables de su propia seguridad.

Por su parte, Margarita Robles, la ministra de Defensa española, ha pedido en la cumbre una paz duradera y justa para Ucrania. Tampoco ha obviado las presiones que llegan desde la OTAN y el Despacho Oval de Trump respecto al aumento del gasto en defensa, ante las que ha advertido que España cumple sus compromisos, por lo que no "va a aceptar lecciones de nadie".