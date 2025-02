Zelenski pide crear un Ejército europeo: "Ucrania nunca aceptará un acuerdo de paz a nuestras espaldas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha hablado dentro del marco de la Conferencia de Seguridad que se está celebrando en Múnich y ha pedido la creación de un Ejército Europeo. "Nuestro Ejército solo no basta, necesitamos armamento, sanciones, financiación y unidad europea, así como un Ejército Europeo para que el futuro del continente dependa únicamente de los europeos", ha señalado el mandatario.

Defiende que, "Europa tiene tiene lo necesario para hacerlo, solo tiene que unirse y actuar" porque, las "amenazas" se combaten mejor desde una posición de fuerza. "Necesitamos estar seguros y confiados en nuestra fuerza, sin un Ejército Europeo no es posible", ha agregado Zelenski, que pide que la contribución europea para Ucrania sea igual que la de Estados Unidos.

Asimismo ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que este viernes empujaba al rearme de los estados miembros de la UE asegurando que propondrá activar la "cláusula escape", que consiste en "aumentar sustancialmente su gasto en defensa" y les permite desviarse de los límites de deuda y déficit.

"Esto no es solo una cuestión de incrementar el gasto en defensa, porque el dinero no detiene al enemigo. Es una cuestión también de gente que tiene que defender lo suyo", ha agregado, para acto seguido volver a recalcar que esto no consiste en "solo acumular armas, sino también de liderazgo tecnológico y refuerzo económico".

Zelenski también ha pedido que Europa sea autosuficiente y ha instado a que todo lo necesario para proteger "la vida" se produzca "por completo" en el continente. "Europa tiene todo para hacerlo solo", ha recalcado.

El presidente de Ucrania también ha querido mandar un mensaje a Rusia y ha afirmado que "nunca van a aceptar tratos que se hagan a espaldas" de su país y, mucho menos, sin que se les incluya en las mesas de negociación. Un momento en el que también ha apelado a Donald Trump y a Estados Unidos por su intención de sentarse a negociar la paz en Ucrania con Putin, pero sin contar con el tercer país implicado en la guerra. Es por esta razón por la que ha advertido al presidente estadounidense que hable con Putin lo que quiera, pero que "no negocie sobre Ucrania sin nosotros".

También ha manifestado abiertamente su preocupación porque el mandatario se reúna en persona antes con Putin que con él.