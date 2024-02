El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado este lunes que hay prepararse para un ataque de Rusia en los próximos años y ha remarcado que el régimen de Vladímir Putin no puede ganar la guerra en Ucrania.

"El análisis colectivo es que de aquí a algunos años hay que prepararse para que Rusia ataque" a alguno de los países asistentes, ha aseverado el líder galo al abrir una conferencia en París para apoyar a Ucrania, en la que participan veintiún jefes de Estado y de Gobierno y ministros de otras cinco naciones.

Hasta la capital francesa se han desplazado en su mayoría dirigentes de países europeos, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o el canciller alemán, Olaf Scholz, pero también han llegado representantes desde Estados Unidos y Canadá.

El dirigente francés ha instado a los aliados de Ucrania a dar un "empujón" en el apoyo al país, en un momento en el que la ofensiva Rusia se ha endurecido sobre el terreno, y ha remarcado la "determinación" de Occidente para que Rusia "no se lleve este conflicto".

Pero la postura del régimen de Putin también se ha endurecido a nivel de política interior, ha recordado Macron, algo "que se ha ilustrado desgraciadamente con la muerte de Alexéi Navalni", el opositor ruso recientemente fallecido en la cárcel. "Estamos todos de acuerdo en que no queremos entrar en guerra con el pueblo ruso", ha señalado también Macron, que no ha olvidado recalcarla idea de que hay que "asegurar nuestra seguridad colectiva de hoy y de mañana".

Los desafíos no son solo en el plano militar, sino también en otros planos, como el de la ciberseguridad y el de la información. Macron ha felicitado igualmente a Suecia porque podrá entrar en la OTAN después de que el Parlamento de Hungría haya dado este lunes el sí a su ingreso.

Aunque no estuvo presente en persona en París, también ha intervenido en la apertura de la conferencia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con un mensaje grabado en vídeo en el que ha agradecido a Macron la celebración de este evento y el apoyo de todos los aliados. "Juntos hemos salvado ya millones de vidas y juntos debemos asegurar que Putin no puede destruir nuestros logros y que no puede expandir su agresión a otros países", ha pedido el líder ucraniano.

Tras la apertura, los líderes departirán a puerta cerrada durante varias horas y compartirán una cena de trabajo. El cierre del evento será una conferencia de prensa de Macron que está prevista a las 21.30, si bien fuentes del Elíseo precisaron este domingo que el encuentro duraría lo que fuese necesario para tratar los temas sobre la mesa.

El objetivo primordial de este foro, que se ha preparado en escasos días tras la visita a París de Zelenski del pasado 16 de febrero y la posterior Conferencia de Seguridad de Múnich, es dar un mensaje de unidad y desmentir que el apoyo a Kyiv haya decaído tras dos años de conflicto.