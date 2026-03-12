Machado critica al Gobierno de Sánchez por no ponerse "del lado del pueblo venezolano"

El contexto María Corina Machado ha dado su primera rueda de prensa tras el reconocimiento, por parte de Estados Unidos, de la chavista Delcy Rodríguez como presidenta de de Venezuela. Un paso que rompió, por completo, las aspiraciones de Machado de llegar a liderar Venezuela.

Parece que la opositora venezolana María Corina Machado está siguiendo la estela de Donald Trump. Al menos, en lo que se refiere a mostrar su malestar y criticar a Pedro Sánchez. Y es que, según ha dicho este jueves, considera que el presidente del Gobierno español no ha apoyado a los venezolanos.

Así, Machado no ha dudado en criticar duramente a Sánchez, asegurando que no se ha puesto al lado del pueblo venezolano. "Con respecto al Gobierno de España, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina", ha dicho. "Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así".

Y estas han sido sus declaraciones más duras: "Vienen horas decisivas y cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela".

Pero no todas las palabras de Machado han sido negativas para España. Mientras que ha criticado a Sánchez, ha apostado por alabar la figura del rey Felipe VI. Cree que sí ha mostrado "su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela". "Sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela es algo que agradecemos incluso en estas últimas semanas", ha subrayado.

En resumen, ha definido "la figura del rey" como "un símbolo de unión, no solamente en España, también en Iberoamérica".

