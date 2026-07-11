Ucrania asegura haber paralizado el tráfico marítimo ruso en el Mar de Azov tras alcanzar a 21 petroleros

Imagen de un dron ucraniano apuntando a un petrolero ruso en el Mar de Azov

Los detalles Según ha informado el Estado Mayor ucraniano, esos buques pertenecen a la denominada "flota fantasma" rusa que el Kremlin utiliza para burlar las sanciones internacionales.

Ucrania ha logrado paralizar el tráfico marítimo en el canal que conecta el río Don con el Mar de Azov, una vía crucial para Rusia, ya que por ahí sale casi una cuarta parte de su cereal. El Ejército ucraniano ha dominado esta zona utilizando drones. Según el Estado Mayor ucraniano, las Fuerzas de Defensa alcanzaron 21 petroleros de la "flota fantasma" rusa, que elude sanciones internacionales para financiar la agresión contra Ucrania. También fueron alcanzados cuatro remolcadores, dos buques de carga seca y una draga. Como respuesta, Rusia ha suspendido temporalmente la navegación por el canal Don-Azov.

Ucrania ha logrado este sábado paralizar el tráfico marítimo en una vía clave para Rusia: el canal que une el río Don con el Mar de Azov. Por esa vía, sale casi una cuarta parte del cereal ruso. Pero el Ejército ucraniano ha logrado dominar esa zona a golpe de dron.

Según han informado desde el Estado Mayor, las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron el viernes por la noche en el mar de Azov otros 21 petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales.

"Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania", recuerda el comunicado publicado en Telegram.

Además, añade el Estado Mayor, fueron alcanzados cuatro remolcadores, dos buques de carga seca y una draga utilizados por el enemigo para garantizar la logística militar, el transporte de mercancías y el mantenimiento de la infraestructura portuaria.

Según medios locales, ante los ataques de Ucrania a los petroleros, Rusia ha suspendido temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que une el río Don con el Mar de Azov.

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