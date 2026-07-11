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En un ataque

Ucrania asegura haber paralizado el tráfico marítimo ruso en el Mar de Azov tras alcanzar a 21 petroleros

Los detalles Según ha informado el Estado Mayor ucraniano, esos buques pertenecen a la denominada "flota fantasma" rusa que el Kremlin utiliza para burlar las sanciones internacionales.

Imagen de un dron ucraniano apuntando a un petrolero ruso en el Mar de Azov Imagen de un dron ucraniano apuntando a un petrolero ruso en el Mar de AzovReuters / jml35758
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Ucrania ha logrado este sábado paralizar el tráfico marítimo en una vía clave para Rusia: el canal que une el río Don con el Mar de Azov. Por esa vía, sale casi una cuarta parte del cereal ruso. Pero el Ejército ucraniano ha logrado dominar esa zona a golpe de dron.

Según han informado desde el Estado Mayor, las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron el viernes por la noche en el mar de Azov otros 21 petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales.

"Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania", recuerda el comunicado publicado en Telegram.

Además, añade el Estado Mayor, fueron alcanzados cuatro remolcadores, dos buques de carga seca y una draga utilizados por el enemigo para garantizar la logística militar, el transporte de mercancías y el mantenimiento de la infraestructura portuaria.

Según medios locales, ante los ataques de Ucrania a los petroleros, Rusia ha suspendido temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que une el río Don con el Mar de Azov.

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