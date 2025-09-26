Liberan a un 'dreamer' en EEUU tras estar detenido ilegalmente por Inmigración durante 42 días

El contexto Los 'dreamers' o 'soñadores' son los inmigrantes que llegaron a EEUU de forma ilegal cuando eran niños pero que se han beneficiado del programa DACA para regularizar su situación.

Paulo Gamez Lira, un inmigrante de 27 años y beneficiario del programa DACA, fue liberado tras 42 días de detención ilegal en Estados Unidos. El juez William P. Johnson ordenó su liberación, calificando su arresto como inapropiado. Gamez Lira, padre de cuatro hijos, fue arrestado el 13 de agosto en Texas por agentes del ICE, pese a tener un permiso de trabajo válido bajo DACA. Este programa, instaurado por Obama en 2012, protege a jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación. Recientemente, se han incrementado los arrestos de 'dreamers', lo que motivó la creación de una plataforma para monitorear estos casos.

Paulo Gamez Lira, un inmigrante de 27 años que ingresó a EEUU de manera ilegal cuando era un niño, saldrá de prisión tras pasar 42 días detenido injustamente. Así lo decretó este jueves el juez William P. Johnson al considerar su arresto ilegal.

El joven es beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA) que instauró el expresidente Barack Obama en 2012. Esta medida concede un permiso de trabajo a las personas que estaban presentes en el país en 2012 de manera ilegal tras haber ingresado como niños al menos cinco años antes.

Sin embargo, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Nuevo México. "La no oposición del Gobierno reconoció efectivamente que su detención continua era inapropiada", informó en un comunicado el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, quien había presentado a principios de septiembre un recurso contra la detención.

Padre de cuatro hijos, Gamez Lira fue arrestado el 13 de agosto cuando siete agentes federales, varios de ellos enmascarados, rodearon su vehículo en la entrada de su casa en Texas. Ha pasado 42 días recluido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral (Nuevo México).

"Su concesión actual, válida y legal de DACA fue ignorada, y fue detenido injustamente como tantos otros en este país", denunció la directora ejecutiva del Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, Marisa Limón Garza.

En su primer gobierno (2017-2021), el presidente Trump libró una batalla legal, sin éxito, que llegó hasta la Corte Suprema para eliminar el programa, que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación y les otorga un permiso de trabajo.

En su segunda Administración se han elevado los arrestos de los conocidos como 'soñadores' o 'dreamers', jóvenes migrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños por sus padres o tutores y a quienes se les protege de la deportación tras la entrada en vigor del programa DACA en 2012.

En respuesta, grupos civiles lanzaron la semana pasada una plataforma para monitorear a los jóvenes migrantes detenidos por el ICE de Estados Unidos, que suma casi veinte casos.